Michael Snyder  Die Endzeit hat begonnen

Greg Hunter von USA Watchdog.com sprach jüngst mit Michael Snyder über sein neues Buch "End Times" und die von ihm beschriebene Endzeit. Der Journalist und Autor zieht hier Parallelen zur Bibel, wonach eine sehr schwere Zeit bevorstehe, sich am Ende aber alles zum Guten wenden werde.Snyder hatte vor einigen Jahren vor einem Krieg mit Russland gewarnt und wurde von wenigen Menschen ernst genommen. Nun befinden wir uns seiner Einschätzung nach sehr nahe an einem Nuklearkrieg und viele Konflikte könnten sich zu ernsten Kriegen entwickeln. Hier erwähnt er China, Nord- und Südkorea sowie Iran und Israel.Insgesamt sei die Lage weltweit momentan dramatisch, beispielsweise durch große Hungersnöte: "In der Vergangenheit gab es in verschiedenen Gebieten Dürreperioden. Wir erleben derzeit enorme Dürren, die die landwirtschaftliche Produktion in der gesamten nördlichen Hemisphäre beeinträchtigen. In der Ukraine, dem Brotkorb der Welt, wurden die landwirtschaftlichen Produkte wegen des Krieges mit Russland beeinträchtigt. Das ist der perfekte Sturm für die landwirtschaftliche Produktion. Gleichzeitig haben wir eine Energiekrise, die schlimmer ist als alles, was wir je erlebt haben. Und sie wird immer schlimmer. Der Preis für Erdgas ist wegen des Krieges zwischen Russland und der NATO ins Unermessliche gestiegen. In Europa wurden bereits zwei Drittel der Düngemittelproduktion wegen des Erdgaspreises eingestellt, und das wird sich im nächsten Jahr auf die landwirtschaftliche Produktion auswirken. Die Menschen müssen begreifen, dass wir nicht einmal die Hälfte der Welt ernähren könnten, wenn wir überhaupt keinen Dünger mehr verwenden würden. Die Hälfte der Welt würde sofort verhungern, wenn kein Dünger mehr verwendet würde. Wir stehen also vor einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit im Jahr 2023. [...] Danach wird es noch schlimmer werden. Diese Dinge werden sich verschärfen."In Bezug auf die wirtschaftliche Situation erklärt Snyder, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben und der Immobilienmarkt zusammen mit der Wirtschaft noch weiter einbrechen werde.Zusammenfassend erklärt er: "Im Grunde stehen wir vor dem Zusammenbruch von allem. Wir erleben bereits ein Massenaussterben auf der ganzen Welt. Eine Studie hat gezeigt, dass 32.000 Arten in den letzten 50 Jahren um 69% zurückgegangen sind. Wir erleben also schon jetzt ein Massenaussterben, das sich in den kommenden Jahren noch beschleunigen wird. Naturkatastrophen, Kriege und Kriegsgerüchte, Seuchen und all die Dinge, über die wir gesprochen haben, werden zusammenkommen und diesen perfekten Sturm erzeugen. Die Menschen werden erleben, wie ihr Leben zusammenbricht. Ihr Leben, ihre Karrieren, ihre Pläne für die Zukunft, ihr Leben wird zusammenbrechen. Die Menschen werden in Depression und Verzweiflung stürzen und keine Hoffnung mehr sehen."