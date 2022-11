Steht Erholung für Gold bevor?  Will Rhind

Daniela Cambone sprach jüngst mit Will Rhind über die Zinspolitik der US-Notenbank, die Lage an den Märkten und die Möglichkeit einer Erholung der Goldpreise.Der Gründer und CEO von GraniteShares erklärt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Dezember erneut um 75 Basispunkte erhöhen wird auf der Grundlage der aktuellen Trendprognosen "deutlich gesunken" sei. Das Immobiliengeschäft befinde sich in den Vereinigten Staaten bereits in einer Rezession und eine Inflationsrate von 2% sei noch weit entfernt.Obwohl Rhind mit einer "Santa Claus-Rally" – einer Erholung der Märkte während der Weihnachtszeit – rechne, werde diese nur einen kurzfristigen Schub für die Wirtschaft darstellen. Die Rallye werde größtenteils technischer Natur sein, eine Rallye zum Jahresende, und die Wirtschaft werde sich eher verschlechtern als verbessern.Laut dem Finanzexperten werde es zu einem Anstieg des Goldpreises kommen, sollte der Anstieg des Dollars unterbrochen werden oder sich umkehren. Er ist der Meinung, dass sich Anleger dem Edelmetallmarkt zuwenden könnten, da die Liquidität weiter abnehme und der globale Währungsmarkt in Schieflage bleibe. "Der Grund, Gold zu halten, ist der Schutz vor dem Verfall der Fiatwährung, und Gold hat seine Aufgabe erfüllt," so Rhind.© Redaktion GoldSeiten.de