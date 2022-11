Brent-OIL mit klaren Marken

Quelle Chart: Guidants

Das Öl der Sorte Brent konnte, ähnlich wie das WTI zur letzten Analyse vom 2. November , zuletzt einiges an Boden gutmachen. Trotz der heutigen Schwäche zum Wochenauftakt, sollte man daher das Hoch vom Freitag bei 97,83 USD sowie den im dortigen Bereich verlaufenden EMA200 bei aktuell 97,29 USD beachten. Denn oberhalb von 97,83 USD erlaubt sich die Fortsetzung des Auftriebs über die 100,00 USD-Marke hinaus. Bei einer Etablierung im dreistelligen Bereich sollten weiter anziehende Preise in Richtung 106,00 USD nicht überraschen.Demgegenüber wäre ein Rückgang unter das Tief vom vergangenen Donnerstag, mit Notierungen unter 92,71 USD, als Verkaufssignal anzusehen. Dieses Verkaufssignal erlaubt im weiteren Verlauf weitere Abgaben bis 90,74 USD und ggf. abermals in Richtung 86,43 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.