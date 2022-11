Federal Reserve Note erleidet entscheidenden Zusammenbruch

Während die Anleger weiterhin auf eine mögliche Kehrtwende der US-Notenbank in Richtung geldpolitische Lockerung warten, hat diese Kehrtwende an den wichtigsten Anlagemärkten, einschließlich der Edelmetalle, bereits stattgefunden. Die vergangene Woche war in der Tat für mehrere Anlageklassen von entscheidender Bedeutung. Der Zusammenbruch der großen Kryptowährungsbörse FTX könnte zum Untergang anderer Plattformen und der auf ihnen gehandelten digitalen Token führen.Trotz des Krypto-Gemetzels verzeichnete der US-Aktienmarkt eine seiner besten Wochen seit dem Tiefpunkt der Pandemie 2020. Auch der angeschlagene Anleihemarkt zeigte Anzeichen dafür, dass er möglicherweise einen wichtigen Wendepunkt erreicht hat. Der Federal Reserve Note Dollar, der das ganze Jahr über bis in den Oktober hinein eine unaufhaltsame Stärke gegenüber ausländischen Währungen gezeigt hatte, erlitt letzte Woche einen bedeutenden technischen Zusammenbruch. Dies könnte der wichtigste Charts im Moment sein:Der Aufwärtstrend des US-Dollar-Index scheint auf dramatische Weise beendet worden zu sein. Während die Fiatwährung ihren schlimmsten Wocheneinbruch des Jahres erlitt, verzeichnete der Goldmarkt seinen besten Wochengewinn - er stieg um 5,3% auf ein Dreimonatshoch von 1.779 Dollar je Unze.Händler wetten darauf, dass die Entschlossenheit der Fed, die von ihr geschaffene Inflation zu bekämpfen, ihren Höhepunkt erreicht hat. Die Zentralbanker haben schließlich eine leichte Verlangsamung des Preisanstiegs erreicht, wobei der jüngste Consumer Price Index bei 7,7% auf Jahresbasis liegt - immer noch dramatisch über dem Zielwert, aber unter den schlimmsten Werten, die zu Beginn des Jahres verzeichnet wurden. Die Fed-Beamten sind wahrscheinlich auch durch die jüngsten Anzeichen für Probleme auf dem Immobilienmarkt und Berichte über die Entlassung von Tausenden von Mitarbeitern in großen Unternehmen alarmiert.Die Warnzeichen für einen schweren Wirtschaftsabschwung im Jahr 2023 mehren sich, und um diese Zeit im nächsten Jahr könnte die Fed die Zinsen aggressiv senken, um zu versuchen, die Wirtschaft aus der Rezession zu führen. Ein solches Szenario würde einen weiteren Rückgang des Dollarkurses im nächsten Jahr bedeuten - und möglicherweise einen starken Anstieg der Gold- und Silberpreise. Ein Bullenmarkt für Edelmetalle könnte auch durch eine Flucht aus kollabierenden Kryptowährungen gestützt werden. Befürworter von Kryptowährungen haben ihre digitalen Token ausdrücklich als dem Gold überlegen angepriesen.Grayscale beispielsweise begann Anfang 2019 teure Fernsehwerbung zu schalten, in der Anleger aufgefordert wurden, "Gold fallen zu lassen" und ihr börsengehandeltes Bitcoin-Instrument zu kaufen. Seitdem hat Bitcoin jedoch an Wert verloren, während Gold zugelegt hat. Niemand weiß, ob Kryptowährungen jemals wieder zu ihren glorreichen Tagen zurückkehren werden, nachdem sie seit ihrem Höchststand 75% bis 100% ihres Marktwerts verloren haben. Aber eine große Anzahl von Krypto-Besitzern beginnt jetzt zu realisieren, dass sie eher auf einen Hype als auf Substanz gesetzt haben. Viele fielen auf die von Prominenten unterstützten Kryptowährungen herein, die sich als "Pump and Dump"-Systeme herausstellten.Sie glaubten, dass schnell sprechende Krypto-Unternehmer wie der in Ungnade gefallene FTX-Besitzer Sam Bankman-Fried das einzig Wahre seien. Schließlich überzeugte er mit seinem Spiel mit dem Vertrauen Mitglieder des Kongresses, Mainstream-Finanzjournalisten und professionelle Sportligen davon, dass sein Unternehmen solide sei... bis plötzlich alle auf einmal das Vertrauen verloren. Die einzige Währung, die nicht vom Vertrauen in Versprechen von Einzelpersonen, Institutionen oder Regierungen abhängt, ist physisches Gold (und Silber).© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 14. November 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.