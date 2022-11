WGC: Indiens Goldmarkt im Oktober

Mukesh Kumar, Senior Analyst, India, veröffentlichte auf dem Goldhub-Blog des World Gold Council in dieser Woche Informationen zur Entwicklung des indischen Goldmarktes im Oktober. Das Land gilt als einer der größten Goldverbraucher weltweit.• Der lokale Goldpreis wich vom internationalen Goldpreis ab: Der MCX-Goldspotpreis stieg geringfügig um 0,2 %, während der LBMA-Goldpreis AM in USD um 2 % zurückging.• Die gesunde Nachfrage des Einzelhandels im Oktober führte während des größten Teils des Monats zu einem lokalen Preisaufschlag.• Indische Gold-ETF verzeichneten im Oktober einen geringfügigen Nettozufluss von 0,7 Tonnen, vermutlich weil die Korrektur des inländischen Goldpreises im Vorfeld von Dhanteras die Anleger zu einem Goldinvestment verleitete.• Die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) stockte ihre Reserven im Oktober um 1 t Gold auf und erhöhte damit ihre gesamten Goldreserven auf 786,3 t.In den kommenden Monaten rechnet Kumar, unterstützt durch die laufende Hochzeitssaison, mit einer robusten Goldnachfrage im Einzelhandel. Die Nachfrage in den Städten durfte von einem besseren Konsumklima und der Erwartung einer niedrigeren Inflation profitieren. Die ländliche Nachfrage könnte hingegen aufgrund einer schwachen Kharif-Ernte schwächeln.© Redaktion GoldSeiten.de