Zijin Mining mit glanzvoller Performance

Quelle Chart: Guidants

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. verhielt sich rund um den Bereich der 1,00 EUR-Marke, rückblickend zur vergangenen Analyse vom 4. September , tatsächlich mustergültig und stieg seither um rund 35 % an. Die bullische Ausrichtung sollte sich bis 1,32 EUR fortsetzen können, bevor eine Verschnaufpause einsetzt. Verbleibt die Aktie hierbei über 1,16 EUR, bestehen gute Chancen einer weiteren Aufwertung in Richtung von 1,50 EUR.Vorsicht erscheint unterhalb von 1,15 EUR geboten. In diesem Fall könnte es nämlich eher wieder in Richtung Süden und zur Unterstützung rund um die 1,00 EUR-Marke abwärts gehen. Ein Abtauchen unter 1,00 EUR wäre hochgradig negativ zu sehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.