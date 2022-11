Frieden in der Ukraine?, das FTX-Fiasko, WGC Fake-Zahlen & Bezos warnt

Eine neue Kampagne soll gegen die Impfmüdigkeit helfen, angeblich mit ganz normalen Menschen und keinen Schauspielern. Wirklich?Innenministerin Faeser will Bargeld nur noch bis 10.000 Euro zulassen, um die Clankriminalität zu bekämpfen.In einer polnischen Zeitung liest man, daß es eine Einigung zwischen der Ukraine, Rußland und den USA gegeben hätte und daher das Gebiet um Cherson so schnell geräumt wurde. Ein Hoffnungsschimmer auf Frieden oder eher trügerische Hoffnung?Die Kryptobörse FTX meldet Insolvenz haben, Kunden verlieren ihre Einlagen, darunter die Ukraine, die aus aller Welt Spenden sammelte, das Geld dort vermehren und für humanitäre Hilfe und das Miltär einsetzen wollte. Der Verdacht steht im Raum, daß so inoffizielle Hilfe von Spendern, die nirgendwo erscheinen wollten, an die Ukraine ging. Jetzt ist alles weg.Das WGC veröffentlichte neulich Rekord-Goldkäufe durch die Zentralbanken, doch das Zahlenwerk wirft Fragen auf, weil der größte Teil dieser Menge auf Schätzungen beruht.In den USA warnt Amazon CEO Bezos vor einer Wirtschaftskrise und ruft die Bürger auf, Käufe zurückzustellen. Will die "Elite" den Absturz vielleicht? Mit der Warnung kündigt Amazon die Entlassung von 10.000 Mitarbeitern an.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)