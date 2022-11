Update zur Investitionswippe

In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass sich Gold und der wichtigste Aktienindex der Welt (der S&P500 Index - SPX) an den entgegengesetzten Enden einer virtuellen Investitionswippe befinden.Wenn sich der eine in einem langfristigen Bullenmarkt befindet, muss sich der andere in einem langfristigen Bärenmarkt befinden, wobei das Gold/SPX-Verhältnis bestimmt, wo der wahre Bullenmarkt liegt. Wie in einem TSI-Kommentar und einem Blogbeitrag vor etwa fünf Monaten erörtert, war unser Konzept der "Investitionswippe" Teil der Inspiration für ein Modell, das so genannte Synchronous Equity and Gold Price Model (SEGPM)*, das eine quantitative Beziehung zwischen dem SPX, dem USD-Goldpreis und der US-Geldmenge definiert. Wie lautet die aktuelle Aussage des SEGPM?Bevor wir die obige Frage beantworten, ist ein kurzer Rückblick angebracht. Wie im obigen Blog-Beitrag erläutert, basiert das SEGPM auf dem Konzept, dass es Zeiträume gibt, in denen eine Erhöhung der Geldmenge den SPX stärker ansteigen lässt als den Goldpreis, und andere Zeiträume, in denen eine Erhöhung der Geldmenge den Goldpreis stärker ansteigen lässt als den SPX, wobei der allgemeine Grad des Vertrauens in Geld, Finanzsystem und Regierung bestimmt, ob der SPX oder Gold der Hauptnutznießer der Geldinflation ist.In langen Perioden, in denen das Vertrauen hoch ist oder tendenziell steigt, wirkt sich eine Erhöhung der Geldmenge in der Regel stark auf den SPX und nur wenig auf Gold aus. In langen Zeiträumen, in denen das Vertrauen niedrig ist oder sinkt, ist das Gegenteil der Fall.Genauer gesagt basiert das SEGPM auf dem Konzept, dass die Addition des SPX zum 1,5-fachen des USD-Goldpreises (und die Anwendung eines Skalierungsfaktors) eine Zahl ergibt, die die US-Geldmenge auf lange Sicht nachzeichnet. Der folgende Monatschart bildet das Modell unter Verwendung unserer Berechnung der wahren US-Geldmenge (TMS) ab. Die Geldmenge ist in Rot und der SEGPM (die Summe aus dem S&P500 Index und dem 1,5-fachen des USD-Goldpreises) in Blau dargestellt.Derzeit liegt der SEGPM so weit unter der Geldmenge wie seit 1970-1971 nicht mehr, als der Goldpreis auf 35 USD/Unze festgelegt wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Gold-SPX-Kombination in den nächsten zwei Jahren eine Aufholbewegung vollziehen könnte. Wenn wir außerdem davon ausgehen, dass sich die USA und die Welt in den nächsten 6 Monaten in einer 1 bis 3 Jahre andauernden Wirtschaftskrise befinden, dann muss die Aufholjagd über einen Anstieg des Goldpreises in US-Dollar erfolgen.*Das Modell wurde von Dietmar Knoll erstellt.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 16. November 2022 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.