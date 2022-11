John Paulson verkauft Goldanteile

John Paulsons US-Hedgefonds Paulson & Co. hat einer Meldung von Seeking Alpha zufolge in dem am 30. September 2022 beendeten Quartal seine Anteile am SPDR Gold Trust ETF abgestoßen. Dies geht aus den 13F-Filings bei der US-Börsenaufsicht SEC hervor. Auch die Beteiligung an Exxon Mobil wurde aufgegeben.Weiterhin reduzierte das Unternehmen seine Anteile an Barrick Gold von zuletzt 4,55 Mio. auf 1,60 Mio. Aktien.© Redaktion GoldSeiten.de