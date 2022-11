"Lebhafter Dezember" für den Goldpreis  Pepperstone

Laut dem australischen Broker Pepperstone könnte Gold bald die 1.800 $-Marke knacken, dies berichtet Kitco News . "Wir sehen Anzeichen einer Konsolidierung vor einem möglichen Test von 1.800/04 $ und darüber hinaus. Wir freuen uns, eine positive Einschätzung beizubehalten, würden diese aber bei 1.739 $ und 1.710 $ neu überdenken", erklärte Chris Weston, Leiter der Pepperstone-Forschungsabteilung.Der bisherige Jahresverlauf war für Goldinvestoren mitunter nicht einfach. "Es war ein frustrierendes Jahr für Goldanleger, und es gab Opportunitätskosten für das Halten von Long-Positionen, zumal sich Bargeld als risikofreie Anlageklasse erwiesen hat", erklärt der Experte. Kurzfristig seien die Bedingungen für Gold aber günstig, und der Monat Dezember dürfte sehr lebhaft werden", glaubt Weston. Einfluss nehmen dürften die US-Arbeitslosenzahlen, der Inflationsbericht für November und die FOMC-Sitzung am 15. Dezember."Die Positionierung in Gold-Futures ist netto short, und die Tendenz bei Optionen ist neutral. Wir steuern auf eine saisonal starke Zeit für Long-Positionen in US-Aktien zu, und wenn die Aktien bis zum Jahresende heiß laufen, werden die Fonds ihre USD-Absicherungen auflösen, was dem Goldpreis Auftrieb geben dürfte," so Weston.© Redaktion GoldSeiten.de