Barrick-Chef sieht keinen Goldpreiseinbruch auf 1.500 $

Der Chef des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten erwartet im Gegensatz zu einigen Analysten im kommenden Jahr keinen Einbruch des Goldpreises unter das Niveau von 1.600 USD je Unze.Gegenüber der Financial Times erklärte Mark Bristow, CEO von Barrick Gold , dass die Bergbauunternehmen bei einem Preisrückgang auf bis zu 1.500 Dollar pro Feinunze nicht mehr wirtschaftlich arbeiten könnten."Der Goldpreis steht in Zeiten wie diesen natürlich unter Druck", so Bristow. "Ich denke, 1.600 Dollar sind eine gute Untergrenze. Bei 1.500 Dollar wäre die Goldminenindustrie aus dem Geschäft". Abgesehen davon rechne er nicht mit einem Rückgang unter 1.600 $, da die Preise von Kleinanlegern und den Zentralbanken der Schwellenländer, die sich vom Dollar abwenden wollten, Unterstützung erhielten.Der Sektor hat zuletzt mit steigenden Kosten zu kämpfen. Laut Metals Focus sind die durchschnittlichen Kosten der Branche – zu denen Projektinvestitionen, Steuern, Zinsen und Lizenzgebühren gehören – im Jahresvergleich zuletzt um 6% auf 1.693 $ pro Feinunze gestiegen.Bristow erklärte weiterhin, dass sich Gold bei früheren globalen Wirtschaftskrisen einige Jahre nach dem Tiefpunkt der Krise immer erholt habe und dass dies auch dieses Mal geschehen werde. So habe das Edelmetall nach dem Crash 2007 im Jahr 2011 ein neues Hoch erreicht.© Redaktion GoldSeiten.de