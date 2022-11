Black-Friday - Shopping-Euphorie an der Börse

Beachten Sie, dass der saisonale Chart den durchschnittlichen Kursverlauf der Aktie über die vergangenen Jahre zeigt. Auf der Zeitachse ist das Kalenderjahr abgebildet, und die vertikale Achse zeigt die prozentuale Veränderung im Wert der Aktie, bzw. in unserem Fall des Index (indexiert auf 100). Die Preise zeigen die Tagesschlusskurse und berücksichtigen nicht die Kursschwankungen innerhalb eines Tages! Quelle: Seasonax, klicken Sie auf den Link , um einen interaktiven Chart zu öffnenBeachten Sie, dass der saisonale Chart den durchschnittlichen Kursverlauf der Aktie über die vergangenen Jahre zeigt. Auf der Zeitachse ist das Kalenderjahr abgebildet, und die vertikale Achse zeigt die prozentuale Veränderung im Wert der Aktie, bzw. in unserem Fall des Index (indexiert auf 100). Die Preise zeigen die Tagesschlusskurse und berücksichtigen nicht die Kursschwankungen innerhalb eines Tages!

Traditionell wird die Weihnachtseinkaufssaison mit dem inoffiziellen Feiertag "Black Friday" eröffnet. Dieser ist seit 2005 in den USA der umsatzstärkste Einkaufstag des Jahres. Die für diesen Zeitraum veröffentlichten Umsatzzahlen geben den Ton für den gesamten Einzelhandel an.Der Black Friday fällt auf den ersten Freitag nach Thanksgiving und hat seinen Ursprung in der Buchhaltung. Als Buchhaltungsunterlagen noch von Hand geführt wurden, bedeutete rote Tinte einen Verlust und schwarze einen Gewinn. Traditionell wechseln die Geschäfte in dieser Zeit von "rot" zu "schwarz".Es gibt Börsenhändler, die den Black Friday mit dem Börsenkrach vom 24. September 1869 in Verbindung bringen. Der Goldpreis stürzte ab, und die Märkte brachen im Zuge einer Verschwörung zwischen zwei Investoren, Jay Gould und James Fisk, zusammen. In der heutigen Ausgabe befassen wir uns jedoch mit dem Black Friday unter optimistischen Vorzeichen!Für Millionen von Menschen ist der Schwarze Freitag die Zeit der großen Einkäufe. Es wird erwartet, dass in dieser Feiertagssaison mehr als 51 Milliarden Dollar eingenommen werden, aber aufgrund von Änderungen der öffentlichen Gesundheitsauflagen, Betriebsstillständen und Versorgungskettenfaktoren können sich die Zahlen schnell ändern.Es bleibt auch abzuwarten, wie stark sich die Krise der Lebenshaltungskosten auf die Verbraucherausgaben in der Weihnachtszeit auswirkt, da viele Verbraucher ihre Ausgaben einschränken werden, da höhere Hypothekenzahlungen die Wirtschaftslage verschlechtern.Mit verschiedenen Rabatten und Schnäppchen versuchen die Einzelhändler, ihre Produkte für potenzielle Kunden noch attraktiver zu machen. In diesem Jahr werden die traditionellen Einzelhändler nach der Pandemie wieder ein Comeback erleben, müssen sich aber mit den neuen, (post)pandemischen Regeln arrangieren. Laut dem Adobe Shopping Trends and Holiday Report haben Online-Käufe und Abholungen in Geschäften in den Jahren 2020 und 2021 stark zugenommen. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend auch in der Weihnachtssaison 2022 fortsetzen wird.Aus statistischer Sicht ist kurz vor und nach dem Black Friday ein deutlicher Anstieg des S&P 500 Index zu beobachten.Ich habe die starke, saisonale Phase vom 20. November bis zum 6. Dezember über die letzten 15 Jahre hervorgehoben. In dieser Zeitspanne von nur 11 Handelstagen stieg der S&P 500 Index im Durchschnitt um 3% und hatte eine erstaunliche Gewinnquote von 86%.In diesem Jahr sollten Sie bei Investitionsentscheidungen insbesondere die weltweite Halbleiterknappheit berücksichtigen. Obwohl die Automobilindustrie am stärksten betroffen war, wirkt sich die Knappheit auch auf alle Arten von elektronischen Geräten aus: von Computern bis hin zu Wäschetrocknern und sogar Artikeln wie elektrischen Zahnbürsten.Eine Aktie hat es jedoch geschafft, auch in schwierigen Jahren alle Widerstände zu überwinden, nämlich Lowe's Companies.Das Unternehmen hat sich als zweitgrößter Einzelhändler für Baumaterialien in den USA einen Namen gemacht. Der wichtigste Wettbewerbsvorteil von Lowe's ist seine Größe und sein umfangreiches Angebot, was ihm eine überlegene Marktstellung bei seinen Lieferanten gegenüber kleineren Konkurrenten verleiht.Wie in dem nachstehenden Chart zu erkennen ist, tragen die bevorstehenden Feiertage und die Black Friday-Euphorie zusätzlich zur Attraktivität dieses Einzelhändlers bei.