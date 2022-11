Zacatecas Silver: Hochgradige Oxidgold-Mineralressourcenschätzung auf Esperanza-Goldprojekt

Resource Tonnes Au Ag Au Ag AuEq AuEq

Area (k) g/t g/t koz koz g/t koz



Measured 4,194 1.01 6.1 137 827 1.04 141

(Pit-

Constraine

d)



Measured 10 1.89 14.5 1 5 1.96 1

(Out-of-Pi

t)



Indicated 26,074 0.91 9.1 762 7,587 0.95 800

(Pit-

Constraine

d)



Indicated 260 1.57 10.9 13 91 1.62 14

(Out-of-Pi

t)



Total 30,538 0.93 8.7 913 8,510 0.97 956



Abgeleitete Mineralressourcenschätzung (1-8)



Inferred 8,258 0.86 14.7 229 3,905 0.93 248

(Pit-

Constraine

d)



Inferred 479 1.77 11.8 27 182 1.83 28

(Out-of-Pi

t)



Total 8,737 0.91 14.5 256 4,087 0.98 276

Vancouver, 16. November 2022 - Zacatecas Silver Corp. (Zacatecas Silver oder das Unternehmen) (TSXV: ZAC - WKN: A2QQCM - FRA: 7TV) freut sich, seine erste Mineralressourcenschätzung ("MRE") auf dem Goldprojekt Esperanza bekannt zu geben. Die MRE wurde von P&E Mining Consultants Inc. ("P&E") im Auftrag des Unternehmens erstellt.· hochgradige Oxidgoldlagerstätte mit beträchtlichem Explorationspotenzial.· Geschätzte gemessene und angezeigte Mineralressourcen von insgesamt 30,5 Millionen Tonnen mit 0,97 g/t AuEq für 956 Tausend Unzen AuEq.· Geschätzte abgeleitete Mineralressourcen von insgesamt 8,7 Millionen Tonnen mit 0,98 g/t AuEq für 276 Tausend Unzen AuEq.· Eine Vormachbarkeitsstudie ist im Gange, um die Aspekte des Goldprojekts Esperanza zu unterstützen, die eine hohe Gewinnspanne, einen hohen Gehalt, einen geringen Kostenaufwand und eine kostengünstige Produktion vorsehen.· Grubenbeschränkte gemessene und angezeigte Mineralressourcenschätzung von 30,3 Millionen Tonnen mit 0,97 g/t AuEq (0,92 g/t Gold und 8,6 g/t Silber) für 941 Tausend Unzen AuEq (899 Tausend Unzen Gold und 8. 4 Millionen Unzen Silber) und einer gemessenen und angezeigten Mineralressourcenschätzung außerhalb der Grube von 270.000 Tonnen mit 1,73 g/t AuEq (1,58 g/t Gold und 11,0 g/t Silber) für 15.000 Unzen AuEq (14.000 Unzen Gold und 96.000 Unzen Silber);· Grubenbeschränkte abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 8,3 Millionen Tonnen mit 0,93 g/t AuEq (0,86 g/t Gold und 14,7 g/t Silber) für 248 Tausend Unzen AuEq (229 Tausend Unzen Gold und 3. 9 Millionen Unzen Silber) und eine abgeleitete Mineralressourcenschätzung außerhalb der Grube von 479 Tausend Tonnen mit 1,83 g/t AuÄq (1,77 g/t Gold und 11,8 g/t Silber) für 28 Tausend Unzen AuÄq (27 Tausend Unzen Gold und 182 Tausend Unzen Silber);· Siehe Tabelle 1 für die Aufschlüsselung der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen und Metallkomponenten, die die AuEq-Meldung umfasst.Dr. Chris Wilson, Chief Operating Officer und Director von Zacatecas, sagte: "Diese Mineralressourcenschätzung von 956.000 gemessenen und angezeigten Unzen Goldäquivalent und 276.000 abgeleiteten Unzen Goldäquivalent wird eine solide Grundlage für die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS") bilden, die derzeit bei Esperanza durchgeführt wird. Da diese erste hochgradige Mineralressourcenschätzung abgeschlossen ist, können wir uns auf die Fertigstellung dieser PFS konzentrieren, die die Wirtschaftlichkeit eines Betriebs mit geringen Investitionen, niedrigen Kosten und hohen Gewinnspannen bewerten wird, der den Stakeholdern einen beträchtlichen Nutzen bringen kann, einschließlich wirtschaftlicher, beschäftigungspolitischer, ökologischer und einkommensbezogener Chancen für die umliegenden Gemeinden.Die erneute Aufzeichnung historischer Bohrkerne durch das Unternehmen in Verbindung mit der Modellierung der Mineralressourcen durch P&E hat bestätigt, dass sich die hochgradige Mineralisierung entlang des westlichen Randes der Feldspat-Porphyr-Intrusion erstreckt, die sich unterhalb der Skarnmineralisierung befindet. Diese Interpretation deutet darauf hin, dass die metallreichen mineralisierenden Flüssigkeiten aus einer tieferen Intrusion im Westen stammen, die noch bebohrt werden muss. Zu den robusten Gold-Silber-Zieltypen gehören disseminierte, Skarn- und Verdrängungs-Typen in Karbonat-Sedimenten sowie Blatt- und Stockwork-Adern innerhalb des oberen Panzers der mineralisierenden Intrusion.(1) -Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.(2) -Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umweltgenehmigungen, Rechtstitel, Steuern, sozio-politische, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden.(3) -Ressourcen werden gemäß den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") (2014) und den CIM Best Practices (2019) klassifiziert;(4) -Die abgeleitete Mineralressource in dieser Schätzung hat ein niedrigeres Vertrauensniveau als eine angezeigte Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressource durch weitere Explorationsarbeiten zu einer angezeigten Mineralressource aufgewertet werden könnte.(5) -Die Goldäquivalent-Mineralressourcen für das Goldprojekt Esperanza wurden unter Verwendung der folgenden Metallpreise berechnet: Au zu US $1.700 und Ag zu US $22/oz.(6) -Die metallurgische Gewinnung wurde auf 70% Gold und 25% Silber geschätzt.(7) -Die Mineralressourcenschätzung verwendet einen Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t AuEq für den Grubenbereich und 1,2 g/t AuEq für den Bereich außerhalb der Grube, basierend auf US$/Tonne-Kosten von 2,50 US$/Bergbau, 6,50 US$ für die Verarbeitung und 1,25 US$ für die Verwaltung.(8) -AuEq = Au g/t + (Ag g/t x 0,005)(9) -Die MRE-Blöcke außerhalb der Grube wurden auf Gehalt und geometrische Kontinuität überprüft. Isolierte/verwaiste Blöcke und Blöcke mit einer einzigen Breite wurden entfernt, um nur Mineralressourcen mit einer vernünftigen Aussicht auf eine wirtschaftliche Gewinnung zu melden.Das Unternehmen wird den technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101, der die Offenlegung der Mineralressourcenschätzung unterstützt, innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung einreichen.Die Mineralressourcenschätzung wurde unter Anwendung der inversen kubischen Distanz für Gold und Silber für die Gehaltsinterpolation innerhalb eines 3-D-Blockmodells erstellt, das durch mineralisierte Zonen eingeschränkt wurde, die durch solide Drahtgittermodelle definiert wurden. Für die Interpolation der Gehalte wurden 1,5-Meter-Kompositen mit Kappen verwendet. Die Suchellipsenbereiche für die Interpolation der Gehalte der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen betrugen 20 bzw. 40 m. Die in der Mineralressourcenschätzung verwendeten Schüttdichtewerte wurden von 71 Proben abgeleitet, die im Zuge der vom Unternehmen durchgeführten Neuuntersuchung historischer Bohrkerne entnommen wurden.Die Datenbank für die Mineralressourcenschätzung bestand aus 399 Bohrlöchern mit insgesamt 69.924 m, von denen insgesamt 341 Bohrlöcher mit insgesamt 15.034 m die für die Mineralressourcenschätzung verwendeten Mineralisierungs-Drahtgitter durchschnitten. Die Bohrlochdatenbank enthielt Untersuchungsergebnisse für Silber und Gold sowie für andere Metalle, die keine wirtschaftliche Bedeutung haben. Das erfahrene Explorationsteam des Unternehmens führte eine umfassende Datenüberprüfung der historischen Datenbank durch, indem es 2.080 gold-silbermineralisierte historische Probenintervalle erneut entnahm. Dies entspricht etwa 20 % der Probenintervalle, die für die Mineralressourcenschätzung verwendet wurden (d.h. jene Proben, die über dem Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t lagen), und etwa 5 % aller Probenergebnisse in der gesamten historischen Datenbank. Die Verifizierung der Bohrlochkragenstandorte und die Neuvermessung der Standard-Schüttdichte wurden ebenfalls abgeschlossen, wodurch die Richtigkeit der historischen Kragenstandorte und die Gültigkeit der historischen Schüttdichtemessungen bestätigt wurden.Das Unternehmen hat auch eine Vereinbarung mit Gold Standard Media (GSM") und Future Money Trends LLC (FMT") getroffen, um die Bekanntheit der Aktien des Unternehmens bei den Investoren zu erhöhen. Der Vertrag umfasst Dienstleistungen für 12 Monate, wobei die Beträge wie folgt zu zahlen sind: 100.000 USD bei Annahme durch die TSX Venture Exchange, 100.000 USD innerhalb von 3 Monaten, 100.000 USD innerhalb von 6 Monaten und 100.000 USD innerhalb von 9 Monaten. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange werden die Aktivitäten Ende November 2022 beginnen und ein Jahr lang laufen.Weder GSM noch FMT noch deren Tochtergesellschaften besitzen irgendwelche Wertpapiere des Unternehmens. FMT leitet ein Marketingteam mit Sitz in Austin, Texas, und erbringt seit 2010 Marketingdienstleistungen für eine breite Palette von Unternehmen, die an Börsen von der TSX Venture Exchange bis zur New York Stock Exchange notiert sind. FMT und GSM werden von Kenneth Ameduri kontrolliert.Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Chris Wilson, B.Sc. (Hons), PhD, FAusIMM (CP), FSEG, Chief Operating Officer von Zacatecas, und von Eugene Puritch, P.Eng, FEC, CET, President von P&E Mining Consultants Inc. geprüft und genehmigt, die vom Unternehmen unabhängig sind. Dr. Wilson und Herr Puritch sind qualifizierte Personen im Sinne von NI 43-101. Dr. Wilson ist die qualifizierte Person für alle technischen Informationen in dieser Pressemeldung, mit Ausnahme der Mineralressourcenschätzung. Zacatecas Silver Corp. verfügt über zwei wichtige Projekte. Das Goldprojekt Esperanza im mexikanischen Bundesstaat Morelos und das Silberprojekt Zacatecas im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas.Esperanza ist ein fortgeschrittenes, attraktives Wachstumsprojekt mit niedrigen Kosten, geringer Kapitalintensität und geringem technischem Risiko im mexikanischen Bundesstaat Morelos. Alamos hat das Projekt durch fortgeschrittene technische Arbeiten, einschließlich metallurgischer Arbeiten, vorangebracht und konzentriert sich gleichzeitig auf die Einbindung der Interessengruppen, einschließlich des Aufbaus von Beziehungen zur Gemeinde. Zacatecas meldete eine Mineralressourcenschätzung bei Esperanza, bestehend aus einer gemessenen und angezeigten Mineralressourcenschätzung von 30,5 Millionen Tonnen mit 0,97 g/t AuEq für 956 Tausend Unzen AuEq und einer abgeleiteten Mineralressourcenschätzung von 8,7 Millionen Tonnen mit 0,98 g/t AuEq für 277 Tausend Unzen AuEq.Das Silberprojekt Zacatecas befindet sich im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas innerhalb des äußerst vielversprechenden Fresnillo-Silbergürtels, in dem bereits über 6,2 Milliarden Unzen Silber gefördert wurden. Das Unternehmen besitzt 7.826 Hektar (19.338 Acres) Boden, der sehr aussichtsreich für eine niedrig- und intermediär-sulfidierte Silber-Basismetall-Mineralisierung und eine potenziell niedrig-sulfidierte, golddominierte Mineralisierung ist. Am 15. Dezember 2021 meldete Zacatecas eine Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Panuco, bestehend aus 2,7 Millionen Tonnen mit 187 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) (171 g/t Silber (Ag) und 0,17 g/t Gold (Au)) für 16,4 Millionen Unzen AgEq (15 Millionen Unzen Silber und 15.000 Unzen Gold) (siehe Pressemitteilung vom 14. Dezember 2021).Das Grundstück liegt 25 Kilometer (km) südöstlich der Mine Juanicipio von MAG Silver Corp. und der Mine Fresnillo PLC von Fresnillo. Das Grundstück hat gemeinsame Grenzen mit den Claims von Pan American Silver Corp. und El Orito, das sich im Besitz von Endeavour Silver befindet.Im Namen des UnternehmensBryan SlusarchukChief Executive Officer und DirectorAdam Ross, Investor RelationsTelefon: +1 604 229-9445Gebührenfrei (Nordamerika): +1 833 923-3334Email: info@zacatecassilver.comDiese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.Über diese Pressemitteilung: Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.Rechtliche Hinweise: Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen der Geschäftsführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zacatecas weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Zacatecas, die geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem Goldprojekt Esperanza und dem Silberprojekt Zacatecas sowie die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und behördlichen Vorschriften. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Für das Goldprojekt Esperanza wurde eine Vormachbarkeitsstudie in Angriff genommen, die weitere Informationen zu den wirtschaftlichen Prognosen und Annahmen in Bezug auf das Projekt liefern wird. Es gibt jedoch derzeit keine Garantien dafür, dass das Projekt wirtschaftlich lebensfähig sein wird, und auch keine Garantien dafür, dass die für die Erschließung erforderlichen Finanzierungen, Genehmigungen und Metallpreise vorhanden sein werden. Zacatecas verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.