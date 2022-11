Recharge Resources stößt auf Lithiumsolezone und fügt weiteres Bohrloch zu Bohrprogramm mit Produktionsdurchmesser bei Pocitos 1 hinzu

– Bericht gemäß NI 43-101 wird zurzeit erstelltVancouver, 17. November 2022 - Recharge Resources Ltd. (CSE: RR, OTC: RECHF, Frankfurt: SL50) (Recharge oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Bohrprogramm des Unternehmens bei seinem Salar-Lithiumsole-Projekt Pocitos 1 in der argentinischen Provinz Salta in einem Bohrloch mit Produktionsdurchmesser bei 168 m auf eine Solezone gestoßen ist. Die Bohrung befindet sich nun auf der 296-m-Sohle und wird mithilfe des Packer-Probengeräts die unterschiedlichen Zielproduktionszonen zwischen den 300- und 425-m-Sohlen erproben.Phil Thomas, QP und Project Geologist des Unternehmens, hat nun damit begonnen, die Basis für den Bericht gemäß NI 43-101 zu schaffen, nachdem er bei seinem Besuch in Argentinien im November das Bohrprogramm vorbereitet hatte, um die Durchflussraten und Proben zu messen und den erwarteten Bericht gemäß NI 43-101 zu erstellen. Phillip Thomas, BSc. Geol., FAusIMM MAIG, verbrachte die letzten 22 Jahre mit der Erkundung von Lithiumsolen, einschließlich der Errichtung und des Betriebs einer Pilotanlage für die Produktion beim Salar Rincon (für 825 Mio. $ an Rio Tinto verkauft). Er und sein Team haben auch den Salar Pozuelos erschlossen und eine angedeutete und vermutete Ressource von vier Explorationsbohrlöchern produziert (kürzlich für 962 Millionen USD an Ganfeng verkauft).Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es sein Bohrprogramm erweitern und beim Projekt Pocitos 1 ein oder mehrere weitere Bohrlöcher bohren wird und bis zu sechs zusätzliche Bohrlöcher beantragt hat. Das Unternehmen ist wie geplant auf lithologische Einheiten gestoßen, die Solen enthalten, die mit einem Doppelpacker erprobt wurden, und ist nun im Begriff, in die lithologischen Grundwasserleitereinheiten einzudringen, auf die A.I.S. Resources im Jahr 2018 gestoßen ist. Die Probennahmen sollen in Kürze beginnen und die These des Unternehmens bestätigen, die Bohrungen von 2018 für die Erstellung eines Berichts gemäß NI 43-101 zu verlängern, damit das Unternehmen das Projekt zu einer angedeuteten und nachgewiesenen Mineralressource, einer geprüften und wahrscheinlichen Mineralreserve und schließlich zu einer Rahmenuntersuchung und weiteren Machbarkeitsstudie weiterentwickeln kann. Die QP hat veranlasst, dass Proben an zwei Labors mit Doppel- und Standardproben zu QS/QK-Zwecken und 600L an Ekosolve Ltd. gesendet werden, um das Lithium aus der Sole zu verarbeiten und zu extrahieren und einen Bericht über die erzielte Gewinnungsrate und Reinheit zu erstellen.Project Geologist Phillip Thomas sagte: Dies ist eine entscheidende Phase für das Salarprojekt Pocitos 1, zumal das Bohrgerät im Begriff ist, in die Zielproduktionszonen einzudringen. Dies wird das vierte Ressourcenschätzungsprojekt sein, an dem ich beteiligt war, um eine Lithiumlagerstätte zu beschreiben, und ich bin gespannt und aufgeregt, die Vision für dieses Projekt umzusetzen, die ich im Jahr 2018 hatte.Dies ist ein weiterer geplanter Meilenstein beim Bestreben des Unternehmens, bei Pocitos 1 eine Lithiumextraktionsanlage mit einer Kapazität von bis zu 20.000 t zu errichten, um den Kunden Richlink Capital Pty. Ltd. mit bis zu 20.000 t Lithium pro Jahr zu beliefern, wie bereits zuvor im Rahmen einer Absichtserklärung und eines Rahmenabkommens bekannt gegeben wurde.Laut TradingEconomics.com wird Lithium auf dem Spotmarkt zu 597.500 CNY/t oder umgerechnet 84.512 USD/t verkauft (17. November 2022).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68276/Recharge_171122_DEPRcom.001.pngMitglieder des Recharge-Teams waren beim Projekt Pocitos 1 vor Ort, um die Ankunft der Bohrgeräte für die 400 Meter tiefe, vollständig finanzierte Explorationsbohrung und die anschließende Erweiterungskampagne auf Förderdurchmesser mitzuverfolgen. Es geht nun darum, die im Rahmen von früheren Bohrkampagnen ermittelten Durchflussraten, den Lithiumgehalt und die Kontinuität des Lithiumsoleflusses zu bestätigen, um eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung und Scopingstudie für die Entwicklung einer Ekosolve-Produktionsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 20.000 Tonnen pro Jahr zu erstellen. Ein argentinisches Beratungsunternehmen hat Fortschritte bei der Umweltbasisstudie und vor allem bei der hydrologischen Studie verzeichnet, um die lithiumarme Sole aus dem EkoSolve-Verfahren verantwortungsbewusst zu pumpen und abzulassen, was ein großes Umweltproblem darstellt. Die Vorbereitung bringt Recharge Resources in eine hervorragende Position. Das Ekosolve-Verfahren verbraucht 150 l Wasser pro 1.000 t Lithiumcarbonat und weist somit eine außergewöhnlich effiziente Wassernutzung auf.Video der Bohrungen bei Pocitos mit außergewöhnlicher Durchflussrate (Bohrungen 2018): https://recharge-resources.com/wp-content/uploads/2022/06/Pocitos-1-Salar-Brine-Flow.mp4Die hohe Durchflussrate wurde in beiden 2018 gebohrten Bohrlöchern verzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass diese hohe Durchflussrate zu geringeren Betriebskosten führen wird, da eine geringere Anzahl an Pumpstößen und Leitungen erforderlich sind und die Säulen mit der für das Projekt Pocitos 1 in Erwägung gezogenen Ekosolve-Extraktionsmethode über ausreichend Sole verfügen werden.CEO und Director David Greenway sagte: Wir sind begeistert, dass wir auf mit Sole getränkte lithologische Einheiten gestoßen sind und in Kürze mit der Erprobung der Zielproduktionszonen beginnen werden, die im Fokus dieses Bohrprogramms standen. Zusammen mit drei bestehenden Entdeckungsbohrlöchern aus den Jahren 2022 und 2018 wird diese neue Bohrung dazu beitragen, eine Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu erstellen, um dieses Projekt zu einem der nächsten bedeutsamen Lithiumproduzenten in Argentinien zu machen. Wir danken weiterhin all jenen, die uns dabei unterstützt haben, dieses Projekt in dieses Stadium zu bringen, und freuen uns darauf, den Weg zum Vorteil aller Beteiligten fortzusetzen, einschließlich der Gemeinde Pocitos, der Interessensvertreter von Recharge Resources sowie unseres wachsenden Teams in Australien, Argentinien, den USA und Kanada.Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, wo es Gas und Strom und eine Internetverbindung gibt. Pocitos 1 erstreckt sich über rund 800 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Frühere Explorationsteams haben über 1,5 Millionen USD in die Erkundung des Projekts investiert; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM-Messungen und zwei Bohrungen über jeweils 400 m, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Explorationen identifiziert.A.I.S. Resources Ltd. (AIS) ermittelte bei der ersten Bohrkampagne auf dem Projekt im Mai 2018 Lithiumwerte von bis zu 125 ppm (Laboranalyse durch Alex Stewart). AIS verwendete ein Doppelpacker-Probenahmesystem in den HQ-Diamantbohrlöchern, die bis zu einer Tiefe von 409 Metern niedergebracht wurden. Es wurde beobachtet, dass der Solestrom mehr als 5 Stunden anhielt. Beide Bohrlöcher wiesen außergewöhnliche Solenflussraten auf. Recharge plant, ein drittes förderbereites Bohrloch niederzubringen, um eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenberechnung durchzuführen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68276/Recharge_171122_DEPRcom.002.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68276/Recharge_171122_DEPRcom.003.pngAbbildung 5. Das orange Dreieck kennzeichnet in etwa den BohrstandortPhillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Offenlegungen genehmigt. Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Offenlegungen genehmigt. Herr Thomas ist von dem Unternehmen unabhängig und weder er noch mit ihm verbundene Unternehmen halten Aktien oder Anteile an Recharge Resources Ltd. 