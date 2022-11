Defla X: FedSpeak WILL die Rezession

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter. Gaslieferprobleme mit potenziell katastrophaler Industrieauswirkung spitzen sich zu.Mangelteuerung: weniger Stück da Mangel x höhere Preise je Stück = weniger Umsatz und verringerte Geldumlaufgeschwindigkeit, also Deflation.In der letzten Woche ließen gedämpfte Preissteigerungsindizes (falsch: "Inflationszahlen") eine Euphorie an den Märkten aufkommen, woraufhin fast alles stieg.In der abgelaufenen Woche sahen sich die deflationssüchtigen Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-Zentralbank in Reden und Vorträgen, dem sogenannten "FedSpeak" gemäß ihrer Zielsetzung dazu veranlasst, weitere Zinserhöhungen anzudrohen und für eine kaum mehr wachsende Wirtschaft eine Rezession zu verordnen, weil sonst die "Inflation" nicht gebändigt werden könne.In Indien kostet 1KWh Strom nun nur mehr einen Cent, so geht das wirklich, das Dämpfen von Preissteigerungen: Erhöhung des Angebotes an knappen Gütern, Verringerung des Mangels.US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 222K vs. 222K Erwartung → viel zu gut für FedSpeak, das muß rauf, Arbeitslosigkeit ist ja gut?Baubeginn 1.425M vs. 1.420M Erwartung → viel zu gut für FedSpeak, das muß runter.Oktober Einzelhandelsumsätze 1,3% vs. 0,9% Erwartung → viel zu gut für FedSpeak, das muß runter.FedSpeak will unbedingt die Wirtschaftskrise. Bisher schon erfolgter Schlag gegen Wachstum: Ausschnitt aus 10-Jahres-Kapitalmarktzinsbasis minus 2-Jahres-Kapitalmarktzinsbasis USDMassive Inversion der Zinszeitkurve = deutlicher RezessionsindikatorFolge des FedSpeak in der abgelaufenen Woche:Aktien:Rally beendet, nervöse Richtungssuche.Gold:Rally beendet, nervöse Richtungssuche.Silber:Rally beendet, nervöse Richtungssuche.Technologieaktien:Rally beendet, nervöse Richtungssuche.Da, wo die Wirtschaftskrise schon verkündet ist, BRD-Daxist die Rally noch intakt, weil es schon sicher schlecht wird. Vollpervers in fundamentaler Sicht? Absolut! Aber eben Realität einer Bedrohungspolitik.Beim BitCoin traf unsere Prognose ein, die lautete:Wenn ein Großteil der Crypto- Besitzer ihre Coins wegen des Skandals von der Exchange Wallet an einer der preisbildenden Börsen auf die sichere Privat- Wallet transferiert hat (wenn er jeweils konnte), dann steht ihm keine Möglichkeit mehr zur Verfügung, diese Coins preisbildend (hier alsompreissenkend) zu verkaufen. In der weiteren Folge hört der Preis auf, zu sinken.Genau so kam es:Verkaufsbeendigungsprognosen, etwas Neues in unserem Repertoir.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.