Gold - 1.735-USD-Marke sollte als Sprungbrett genutzt werden

Seit dem Ausbruch aus einer großen Dreiecksformation Anfang des Monats und dem anschließenden Ausbruch über die Charthürden bei 1.688 und 1.735 USD steigen die Chancen dafür, dass sich der Goldpreis in einem neuen übergeordneten Aufwärtstrend befindet. Allerdings drehte der Kurs des Edelmetalls nach dem Erreichen der Widerstandsmarke bei 1.780 USD in den letzten Tagen nach Süden und erreicht langsam den Support bei 1.735 USD. Die Bullen müssen jetzt also wieder aktiv werden, um die Rallyambitionen aufrecht zu erhalten.Idealerweise stoppt die Korrektur jetzt bei 1.735 USD und Gold steigt wieder bis 1.780 USD an. Sollte der Goldpreis auch unter 1.735 USD fallen, könnte bei 1.720 USD die nächste Kaufwelle einsetzen. Letztlich dürfte sie den Wert bis 1.807 USD antreiben, ehe dort eine mehrtägige Gegenbewegung starten und somit den mittelfristigen Anstieg bis 1.848 USD temporär unterbrechen sollte.Fällt Gold dagegen auch unter 1.720 USD zurück, wäre eine Korrekturausweitung bis 1.674 und 1.688 USD die Folge, die die Goldkäufer bereits erheblich unter Zugzwang setzen dürfte. Denn unter 1.674 USD wäre der Aufwärtstrend beendet und sogar neue Jahrestiefs denkbar.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG