Gold- und Silberpreisen könnte ein "schwieriges Jahr 2023" bevorstehen  Philip Newman

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Philip Newman über die Situation an den Finanzmärkten.Der Geschäftsführer des Edelmetallberatungsunternehmens Metals Focus ist der Meinung, dass die in den USA zuletzt etwas niedriger ausgefallene Inflation großen Einfluss auf die Inflationsbekämpfungsstrategie der Federal Reserve haben könnte. Newman geht davon aus, dass die besser als erwarteten Inflationszahlen für Oktober die Zentralbank dazu veranlassen könnten, ihre aggressive Zinserhöhungspolitik zu überdenken. Die könnte wiederum die Anleger dazu verleiten, wieder in den Edelmetallmarkt einzusteigen.Newman glaubt trotzdem, dass der Edelmetallsektor keinen sicheren Hafen für Anleger biete – trotz der jüngsten Rallye: "Gold und Silber könnten Schwierigkeiten haben, einen Teil dieser Gewinne zu halten".Sollten die Renditen der US-Staatsanleihen steigen, sieht Newman darin einen ultimativen Gegenwind für Gold und Silber.© Redaktion GoldSeiten.de