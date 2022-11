Der US-Dollar muss durch eine "vitale" Wirtschaft gestützt werden, um seine Vorherrschaft zu behalten

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit W. Scott Stornetta, ein Partner der Yugen Partners, über die Rolle und die Zukunft des US-Dollar und die Zukunft von Geld im Allgemeinen. Stornetta gilt als der meistzitierte Wissenschaftler in Satoshis Whitepaper von 2008, das den Grundstein für Bitcoin legte.Im bisherigen Jahresverlauf ist der US-Dollar-Index um mehr als 12 Prozent gestiegen. Als Gründe werden die hohen US-Zinsen und die angenommene Rolle des US-Dollar als sicherer Hafen angenommen. Laut Stornetta reichen diese Faktoren jedoch nicht aus, um die Hegemonie des US-Dollars aufrechtzuerhalten.Einige Analysten gehen davon aus, dass die Vereinigten Staaten daran interessiert sind, die vorherrschende Rolle des Dollars aufrechtzuerhalten, um den Welthandel bestimmen zu können. Daher würden alternative Währungen, einschließlich Bitcoin, unterdrückt. "Die ganze Idee, in die Defensive zu gehen und zu versuchen, [den Dollar] zu stützen und sicherzustellen, dass niemand anderes die Weltreservewährung wird, ist völlig fehlgeleitet", meint Stornetta dazu. "Achtzig Prozent der Bemühungen sollten darauf gerichtet sein, den Wirtschaftsmotor noch vitaler zu machen, und dann folgen alle Vorteile, die sich daraus ergeben, wie z. B. die Funktion als Weltreservewährung, einem natürlichen Weg."Die USA müssten "erkennen, wie sie von der Vielzahl der Währungen profitieren können, anstatt es als ihr alleiniges souveränes Recht zu betrachten, das Tauschmittel, die Rechnungseinheit und das Wertaufbewahrungsmittel zu bestimmen."Stornetta glaubt, dass die Blockchain-Technologie eine wichtige Rolle bei der Definition des Geldes in der Zukunft spielen wird, was zu mehr Dezentralisierung und individueller Kontrolle über das Geld führen würde. "Die Blockchain ist wie ein Geldbaukasten", so der Experte. "Ich würde sie als Fed in einer Box bezeichnen. [...] die bestehenden Nationalstaaten und ihre eigenen Fiatwährungen, die als CBDCs [digitale Zentralbankwährungen] vermarktet werden, werden hinsichtlich ihrer Vorzüge mit anderen alternativen Währungen konkurrieren müssen."© Redaktion GoldSeiten.de