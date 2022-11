Hochschild mit Doppelboden-Chance

Quelle Chart: Guidants

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. konnte unlängst einen Doppelboden ausbilden, welcher durchaus Hoffnung macht. Denn der übergeordnete Abwärtstrend führte die Aktie tiefer und tiefer, sodass nunmehr bereits Notierungen von 0,58 EUR auf dem Kurszettel standen. Seither erfolgte jedoch im Kontext des Doppelbodens eine Erholung mit weiterem Potenzial, sofern die frische Unterstützung bei 0,73 EUR verteidigt werden kann. Oberhalb dieser erlauben sich kurzfristig weitere Zugewinne bis zum Widerstand bei 0,88 EUR. Darüber entspannt sich die Lage sichtlich. Mehr dazu, wenn es soweit ist.Andernfalls gibt die Aktie deutlicher unter das Level von 0,73 EUR zurück und rutscht erneut in Richtung des ausgebildeten Doppelbodens bei rund 0,59 EUR ab. Unterhalb davon wäre der Freifahrtschein für eine Korrekturfortsetzung bis 0,48 EUR und tiefer eingelöst.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.