Fast WK3!, Strom-Chaos mit Blackout-Ankündigung & seltsame Sichtungen

Eine Kleinstadt verschwindet, plötzlich und unerwartet, DDR-Tendenzen verstärken sich, so Uwe Tellkamp. Ein Raketeneinschlag in Polen mit Todesopfern wirft Fragen auf. Ein übereifriger Reporter wurde schon gefeuert. Könnte es eine False-Flag-Aktion zur Auslösung des NATO-Bündnisfalls gewesen sein?Das Atomkraftwerk in Saporischschja könnte Ziel einer neuen Aktion werden. Die Strompreise fahren Achterbahn, zuletzt runter, während der Kunde blutet. Frankreich verfügt über zu wenig Atomstrom und wird wohl im Januar eine ernste Krise erleben, so Netzbetreiber RTE. Auch in Deutschland drohen Stromunterbrechnungen, doch soll laut grüner Logik das Land immer mehr Strom verbrauchen, z.B. für E-Autos und Wärmepumpen.Auch woanders wird die Wirtschaft geschädigt. In Südafrika ist kein Geld mehr für Diesel da, um die Notkraftwerke zu unterhalten. In China laufen derweil Schafe im Kreis und dann noch Ufos?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)