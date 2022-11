Platin - Die Dynamik ist dahin

Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei 1.032 USD Mitte November, setzte in den letzten Tagen bei Platin eine Korrektur ein, die zunehmend problematisch für die Bullen werden könnte. Zuvor war der Kurs des Edelmetalls in einer steilen Kaufwelle von 830 USD über die Oberseite einer Dreiecksformation bis 1.057 USD gestiegen. Dort stoppte die Rally und Platin fiel zunächst bis 1.000 USD zurück. Allerdings wurde die Marke in den letzten Tagen ebenfalls unterschritten und damit in der Spitze bereits eine Korrektur bis 961 USD vollzogen, von der sich der Wert aktuell etwas erholt.Um jetzt den Aufwärtstrend fortzusetzen, muss die Käuferseite bei Platin einige Anstrengungen unternehmen. Zunächst muss der Bereich um 961 bis 974 USD verteidigt werden, um weitere Verluste bis 938 USD zu verhindern. Für neue Impulse auf der Oberseite bräuchte es aber einen Anstieg über 1.000 USD. Sollte dies gelingen, könnte der Wert zunächst bis 1.020 und 1.032 USD anziehen. Darüber wäre ein kleines Longsignal aktiv und eine Kaufwelle an den Kreuzwiderstand bei 1.066 USD zu erwarten.Sollte der Platinkurs dagegen in den nächsten Tagen auch unter 961 und 938 USD einbrechen, stünde der Anstieg bereits auf den Prüfstand. Die Folge wäre ein Rückfall auf 908 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG