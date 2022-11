Gold - Nächster Anstieg bahnt sich an

Ende September wurde der Goldpreis erstmals an die Kurszielmarke bei 1.615 USD gedrückt, die er in der Folge weitere zwei Male gegen die Verkäufer verteidigen konnte. Dem Dreifachboden folgte eine massive Kaufwelle, die in der Spitze bis 1.786 USD führte. Damit generierte das Edelmetall eine Reihe von Kaufsignalen, ehe es in eine Korrektur einschwenkte, die bislang andauert. Im gestrigen Handel konnte sich Gold aber bereits deutlich vom bisherigen Korrekturtief bei 1.725 USD lösen.Bisher läuft für die Bullen alles nach Plan und eine Korrektur bis 1.720 USD reichte bis dato aus, um kurzfristig agierende Verkäufer wieder abzuschütteln. Sollte jetzt auch die 1.760-USD-Marke überschritten werden, könnte die Korrektur bereits beendet sein und der nächste Anstieg bis 1.786 USD und darüber bis 1.807 USD folgen. Dort wäre mit einer weiteren starken Gegenbewegung zu rechnen.Sollte der Kurs des Edelmetalls dennoch im weiteren Verlauf unter 1.720 USD einbrechen, wäre eine Verkaufswelle bis 1.688 und 1.674 USD zu erwarten, ehe der nächste große Anstieg einsetzen dürfte. Darunter wäre die Rallyphase aber beendet und sogar neue Jahrestiefs nicht mehr ausgeschlossen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG