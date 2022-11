Dr. Markus Krall - Endspiel um die Inflation (ganzer Vortrag auf der Edelmetallmesse, 4. 11. 2022)

Die Bekämpfung der vom Staat verursachten Inflation soll mit noch mehr Geld gelingen. Bisher hat das noch nie funktioniert und die Realität fordert ihren Tribut. Mit der Zerstörung des Geldes (gesundes, gedecktes Geld wurde schon vor längerer Zeit aufgegeben) drohen auch schwere Rückschläge für die gesamte Gesellschaft.Die "moderne Geldtheorie" erlebt gerade ihr Waterloo und die stark arbeitsteilige Wirtschaft des Westens ist durch die Inflation zusammenbruchsgefährdet. Einen Ausweg aus dem Dilemma wird es nicht geben, d.h. eine traditionelle Bekämpfung der Inflation durch Zinserhöhungen ist nicht mehr möglich. Also erleben wir Plan B, endlose "Rettungsprogramme", die die Inflation immer weiter anheizen.Auch der Ukraine-Krieg treibt die Preise weiter nach oben und die Wirtschaft tiefer in die Krise. Während die Preise steigen, verarmen breite Bevölkerungsschichten und die Reallöhne sinken. In dieser gefährlichen Situation ist die Geldanlage schwierig, also Edelmetalle, ausgewählte Aktien und Fremdwährungen.Einen Artikel von Dr. Markus Krall finden Sie im aktuellen Messemagazin, das Sie im Buch-Shop von Goldseiten bestellen können.Bitte beachten Sie den Disclaimer am Ende des Videos sowie unsere AGB und Datenschutzhinweise © Jan KneistM & M Consult UG (hb)