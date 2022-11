Eldorado Gold überzeugt endlich

Quelle Chart: Guidants

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. kämpfte in den vergangenen Monaten um die buchstäbliche Vormachtstellung. Faktisch wechselte der intakte Abwärtstrend, beginnend mit September, in eine Seitwärts-/Bodenbildungsphase. Der eigentliche Aufschwung erfolgte jedoch erst mit dem Novemberstart und der jüngsten Performance auf neue Mehrmonatshochs. Oberhalb von 6,67 USD bleibt die Lage konstruktiv. Ein Verbleiben über dem EMA200 bei 7,34 USD verschafft sogar unmittelbares Potenzial bis zum Widerstand bei 8,64 USD.Unterhalb von 6,60 USD bzw. dem EMA50 bei 6,42 USD wird die Lage hingegen wieder ungünstiger. In der Folge könnten weitere Abgaben bis zur Bodenbildungszone rund um die Unterstützung von 5,19 USD erfolgen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.