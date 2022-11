Palladium - Neue Jahrestiefs wahrscheinlich

Nach dem Abebben der steilen Verkaufswelle an der wichtigen Unterstützung bei 1.772 USD sah es für Palladium ab Anfang November zunächst nach einer aussichtsreichen Erholung aus. Allerdings misslang den Bullen nach einer steilen Kaufwelle der Ausbruch über das Zwischenhoch bei 2.088 USD. Seither fiel der Wert mit Höchstgeschwindigkeit auf den Support bei 1.804 USD. Kurz vor dem Erreichen der Marke setzte in dieser Woche eine schwache Gegenbewegung ein.Der Abverkauf seit dem 16. November hat das Momentum und die Wucht, den Support bei 1.804, vor allem aber das Tief bei 1.772 USD zu durchbrechen. Die Folge wäre ein Rückfall auf 1.650 USD, ehe dort eine deutliche Erholung folgen könnte. Darunter liegt ein weiteres Ziel bei 1.531 USD, dem Tief aus dem Dezember 2021.Sollten die Käufer die Zone um 1.804 USD wider Erwarten verteidigen, stünde eine Erholung bis 1.948 USD an. Allerdings wäre erst bei Kursen deutlich über 1.997 USD mit einer stärkeren Gegenbewegung bis 2.088 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG