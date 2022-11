Libanon hat Gold-Audit erfolgreich abgeschlossen

Wie die Webseite www.thenationalnews.com berichtet, wurde die Prüfung der Goldreserven der libanesischen Zentralbank erfolgreich beendet. Laut einer Erklärung der Banque Du Liban dauerte der Prozess aufgrund von Unterbrechungen während der Pandemie zwei Jahre und wurde von einer "spezialisierten und professionellen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft" durchgeführt.Der Name der Prüfungssegelschaft wurde nicht veröffentlicht, allerdings sei sie von der Notenbank im Einvernehmen mit dem IWF ausgewählt worden. "Dieser Firma wurde klar, dass die Goldbestände der Zentralbank (Barren und Münzen) in Menge und Qualität vollständig mit den Einträgen in der Buchhaltung der Zentralbank übereinstimmen", wird aus der Pressemitteilung zitiert.Der aktuelle Stand: Die Goldreserven der libanesischen Zentralbank hatten den Angaben zufolge Mitte November 2022 einen Wert von 16,4 Mrd. $.Die Prüfung war eine der entscheidenden Reformen, die vom IWF gefordert wurden, um Zugang zu Krediten in Höhe von 3 Milliarden Dollar zu erhalten, mit denen der Libanon aus der anhaltenden Finanzkrise geführt werden soll, die fast drei Viertel der Bevölkerung in die Armut gestürzt hat.Hintergrundinfos zum Thema lesen Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de