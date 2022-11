Perth Mint präsentiert Goldmünze "Lunar Rabbit" in Hochrelief

Die bekanntesten Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber. Des Weiteren sind diverse neue Varianten der Münzen auch in Polierter Platte erhältlich.Im September hatte die Prägestätte das Motiv ihrer Lunar-Serie 2023 vorgestellt. Dem chinesischen Mondkalender entsprechend zeigen die Münzen mit dem Kaninchen, das vierte von insgesamt zwölf Tierkreiszeichen.Seit heute bietet die Perth Mint in Australien und Neuseeland zudem eine neue Goldmünze zu 1 oz als Hochrelief-Münze in Proof-Qualität (Polierte Platte, PP) an.Wie in die anderen Münzen der Serie ist in die Goldmünze ein springendes Kaninchen umgeben von Gräsern abgebildet. Zudem befindet sich auf der Motivseite der Münze das chinesische Schriftzeichen für "Kaninchen" und das Prägezeichen der Perth Mint "P". Unter dem chinesischen Schriftzeichen befindet sich der Schriftzug und das Jahr "Rabbit 2023".Die Umseite der Münze zeigt wie gewohnt ein Portrait der in diesem Jahr verstorbenen Königin Elisabeth II. Außerdem sind der Nennwert von 100 Dollar sowie das Herkunftsland eingeprägt.Die Proof-Goldmünze wurde aus 99,99% reinem Gold gefertigt und ist mit einer Auflage von 188 Stück stark imitiert. Die Lieferung erfolgt in einem roten Etui mit Illustrationen und mit einem nummerierten Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de