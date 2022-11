Matthew Piepenburg Interview: Asset-Deflation, Kaufkraftverlust & Goldaufwertung

Wovor lange gewarnt wurde, tritt ein, die Blasen-Märkte sind im Rückwärtsgang. Der S&P hat ca. 15% vom Hoch verloren, doch das dürfte nicht das Ende zu sein. Besonders hat es den Krypto-Markt erwischt, der jetzt noch zusätzlich durch den FTX-Betrug belastet wird. Es scheint, als wurden Warnzeichen bewußt ignoriert. Die verlorene Buch-Liquidität durch den Kryptoausverkauf belastet die anderen Risiko-Assets.Auch die Immobilienblase platzt, ob in den USA oder Deutschland, immer mehr Menschen können sich keine eigene Immobilie mehr leisten, das Angebot steigt. Die Blasenmärkte werden scheinbar nicht mehr von der FED gestützt, Bilanz und Geldmenge sinken. Will man den Crash?Matt Piepenburg ist überzeugt, daß die Straffung nur vorübergehend ist, es gibt für die Schuldpapiere keine Nachfrage am Markt. Die sich verstärkende soziale Krise birgt große Sprengkraft und der Weg hin zu CBDC´s bedeutet weniger Freiheit. Informierte und an der Wahrheit interessierte Bürger stehen diesen Plänen im Wege!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)