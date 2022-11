M. Friedrich und M. Piepenburg: Die Reichen gewinnen immer

Marc Friedrich und Matt Piepenburg im Gedankenaustausch zu den Zaubertricks der Zentralbanken, dem finalen Meltup und Ausreden der Regierungen (COVID, Putin,etc.).Nach dem wunderbaren Märchen von steigenden Aktien, Obligationen und Immobilienpreisen steht die Welt jetzt vor einer historischen Zeitenwende und dem größten Vermögenstransfer aller Zeiten. Bereits jetzt werden in den USA 90% der Vermögenswerte von 10% der Bevölkerung kontrolliert. Sprich, Inflation macht die Reichen noch reicher.Für die USA ist der aktuelle Zins von 5% unhaltbar, das ist ein einfaches Naturgesetz und Mathematik. Darum führt nichts daran vorbei, dass die Zentralbanken die Zinsen wieder Richtung NULL senken müssen. Alles andere sind nur Lügen der Politik. Die Inflation, ein verzweifeltes Politikinstrument, um Schulden unehrlich zu tilgen, führt unvermeidlich zu sozialen Unruhen, Revolutionen oder sogar Kriegen. Jede Schuldenkrise endete bisher so.Jeder Zinserhöhungszyklus hinterließ Einbrüche. Matt Piepenburg beantwortet, was die großen Hedge Fund Manger jetzt kaufen - mitten im monetären Endspiel.© Matt PiepenburgKommerzdirektor bei MAMDieser Artikel wurde am 26. November 2022 auf www.goldswitzerland.com veröffentlicht.