Silberinvestoren haben Geld zu verbrennen

In den letzten zwei Jahren haben sich einige wilde und verrückte Dinge ereignet, was die Prämien angeht, die für verschiedene physische Silberanlageprodukte verlangt und gezahlt werden. Für das Privileg, Silber in bestimmten Formen zu besitzen, zahlen die Anleger tief in die Tasche, und das offenbar freiwillig. Warum? Brennt ihnen das Geld Löcher in die Taschen? Ich habe gerade einen Überblick über die aktuellen Marktprämien für Silber- und Goldprodukte erstellt. Es dürfte keine Überraschung sein, welches Produkt die Liste der teuersten Prämien anführt. Die Anleger haben eine glühende Liebesaffäre mit U.S. Silver Eagles.Der aktuelle Angebotspreis für eine 1-Unze-Silver-Eagle-Münze enthält einen Aufschlag von 67%. Selbst auf der Angebotsseite liegt der Aufschlag bei 57%. Die Geld-Brief-Spanne von 10% (57% - 67%) ist die größte bei allen gängigen Silberprodukten (Anlagemünzen, Schrottmünzen, Barren, etc.). Die Höhe der Prämie nimmt erheblich ab, wenn man sich Alternativen ansieht. So beträgt der Aufschlag für US-Silbermünzen aus Schrott (1964 und früher) nur 43%. Das ist sicherlich kein Schnäppchen, aber man bekommt 16% mehr Silber für sein Geld.Die Gründe für den Besitz von Silver Eagles oder Schrottsilbermünzen sind für die meisten Anleger ziemlich identisch. Sie wollen sich gegen die Möglichkeit einer Währungskrise oder eines Zusammenbruchs des Finanzsystems schützen, der dazu führt, dass sie mit "echtem" Geld handeln müssen oder wollen. Dinge wie gesetzliches Zahlungsmittel und Nennwert spielen ebenfalls eine Rolle, zusätzlich zu dem Wunsch, etwas Greifbares und Erkennbares zu besitzen, das gerne und frei akzeptiert wird. Das sind gute Gründe, warum also nicht die billigere Alternative wählen?Noch vor ein paar Jahren betrug der Aufschlag für 1-Unzen-Silver-Eagle-Bullionmünzen etwa 20%. Das klingt immer noch hoch, ist aber nicht unvernünftig, wenn man es je Münze betrachtet. Bei einem Silberpreis von 14 Dollar je Unze entspricht ein Aufschlag von 3 Dollar je Münze 21%. Die 3 Dollar wurden als die Kosten für die Prägung der Münzen angesehen. Ein ähnlicher Aufschlag von 20% entspräche heute 4,30 Dollar je Münze/Unze. Heute liegt der Aufschlag jedoch bei fast 70% oder 15 Dollar je Münze. Das kann nicht allein auf die Prägekosten zurückzuführen sein. Warum ist der Aufschlag dann so viel höher und wer profitiert davon?Einige werden argumentieren, dass es einen Mangel an Silber gibt und die Nachfrage nach physischem Silber zu höheren Aufschlägen für Bullionsilbermünzen und Schrottsilbermünzen führt. Wenn das der Fall wäre, wie kommt es dann, dass der Aufschlag für 1.000-Unzen-Barren aus physischem Silber nur 1,6% beträgt? Vorübergehende Unterbrechungen in der Versorgungskette können sich in begrenztem Umfang auf den Aufschlag auswirken, ebenso wie ein übermäßiger kurzfristiger Anstieg der Nachfrage. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie zu den länger anhaltenden beträchtlichen Sprüngen führen, die bereits aufgetreten sind und weiterhin ihren Tribut von den Kleinanlegern fordern.So etwas kann passieren, wenn das Produkt zurückgehalten wird oder die Produktion aus anderen Gründen eingeschränkt wird. Der Schmelzwert eines 1.000-Unzen-Silberbarrens entspricht ungefähr dem um 1% oder etwas mehr abgezinsten Kassapreis. Dies bedeutet, dass die US Mint den größten Teil des Aufschlags erhält, wenn sie neu geprägte Münzen herausgibt. Händler, die direkt mit der US-Münzanstalt handeln, können ebenfalls an der Beute teilhaben.Für diejenigen, die eine weniger kostspielige Möglichkeit suchen, etwas Silber anzusammeln, sollten silberbeschichtete (40%) Kennedy-Halbdollar in Betracht ziehen. Sie werden in Tüten mit einem Nennwert von 1.000 Dollar angeboten, ähnlich wie die Tüten mit 90%igen US-Silbermünzen, die wir bereits in diesem Artikel erwähnt haben. Nehmen wir an, Sie wollten einen 1.000-Dollar-Beutel mit 90%igen Schrottsilbermünzen (vor 1965) kaufen. Der Beutel enthält 715 Unzen Silber, und der aktuelle Angebotspreis liegt bei 22.055 Dollar.Stattdessen könnten Sie drei Beutel mit 40%igem Silber der Kennedy-Halbdollar (1965-70) für 1.000 Dollar kaufen. Jeder Beutel enthält 295 Unzen Silber und kostet 7.150 Dollar. Der Gesamtpreis für die drei 40%igen Beutel beträgt 21.450 Dollar - mehr als 600 Dollar (22.055 Dollar - 21.450 Dollar = 605 Dollar) weniger als für den einen 90%igen Beutel. Der Clou ist, dass Sie 24% mehr Silber (885 Unzen gegenüber 715 Unzen) auf 3.000 Dollar Nennwert des gesetzlichen Zahlungsmittels verteilt erhalten.Die hohen Prämien für Silbermünzen sind übertrieben und ungerechtfertigt. Kleine Kleinanleger tragen das Risiko, und zwar ein großes. Gegenwärtig macht ein überhöhter Aufschlag fast 40% des Wertes einer 1-Unze-Silver-Eagle-Münze aus. Die Geschichte zeigt, dass Aufschläge dieser Art in der Regel nicht haltbar sind. (siehe " Silver Coin Premiums - Another Collapse ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 27. November 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.