Robin Boschman - E3 Lithium nutzt modernste Extraktionstechnologie

E3 Lithium besitzt mit 24,3 Millionen Tonnen abgeleiteten Ressourcen eine wesentliche Lithium-Ressource in Alberta, Kanada. E3 verfügt außerdem über die Ionenaustausch-Direkt-Extraktionstechnologie zur Gewinnung des Lithums aus der Sole. Eine Pilotanlage soll 2023 in Betrieb gehen und die kommerzielle Produktion ist für 2026 geplant. E3 Lithium ist ein Erschließungsunternehmen mit insgesamt 24,3 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) an abgeleiteten Mineralressourcen1 in Alberta. Wie in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von E3 dargelegt, hat das Clearwater Lithium Projekt einen Kapitalwert8 von 1,1 Milliarden USD mit einer IRR von 32% vor Steuern und 820 Millionen USD mit einer IRR von 27% nach Steuern1.Das Ziel von E3 Lithium ist es, durch den erfolgreichen Ausbau seiner DLE-Technologie bis zur Kommerzialisierung hochreine Lithiumprodukte in Batteriequalität herzustellen. Mit einem bedeutenden Lithiumvorkommen und innovativen Technologielösungen hat E3 Lithium das Potenzial, Lithium aus einer der besten Jurisdiktionen der Welt auf den Markt zu bringen. (Quelle: E3-Website)