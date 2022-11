Robex: Explorationsergebnisse im Kiniero Gold District

QUEBEC CITY, 28. November 2022 - Robex Resources Inc. ("Robex", "die Gruppe" oder "das Unternehmen") (TSXV: RBX) freut sich, die Explorationsergebnisse auf seinem Grundbesitz in Guinea bekanntzugeben.Robex freut sich, bedeutende oberflächennahe Golddurchschneidungen bei der Lagerstätte Mansounia Central, 3 km südlich des neuen Standorts der Anlage Kiniero auf dem Goldprojekt Kiniero in Guinea, bekanntzugeben. Die geochemischen Gold-in-Boden-Ergebnisse von Robex haben bestätigt, dass die kürzlich entdeckte Lagerstätte Sabali South (bekanntgegeben am 24. Mai 2022) einen integralen Bestandteil des Wiederaufnahme des Betriebs in der Goldmine Kiniero bildet. Dieser stellt nun einen Teil eines viel größeren Scher-Mineralisierungskorridors dar, der als "Sabali-Mansounia"-Korridor bezeichnet wird.- MRC22-007: 40 m @ 1,00 g/t aus 6 m einschließlich 7 m @ 2,07 g/t aus 34 m- MRC22-014: 32 m @ 1,32 g/t aus 0 m einschließlich 4 m @ 2,29 g/t aus 28 m 2m @ 1,36 g/t aus 49 m- MRC22-042: 51 m @ 2,64 g/t aus 3 m einschließlich 21 m @ 4,81 g/t aus 10 m einschließlich 6 m @ 3,17 g/t aus 42 m.Andrew de Klerk, Explorationsleiter bei Robex, sagte: "Diese erstklassigen, oberflächennahen Durchschneidungen zeigen das beträchtliche Ressourcenpotenzial in unmittelbarer Nähe der neuen Verarbeitungsanlage in Kiniero. Eine kumulative Streichenlänge von ca. 8 km des Korridors 'Sabali-Mansounia' stellt eine der größten zusammenhängenden Zonen mit Goldmineralisierung innerhalb des südlichen Siguiri-Beckens dar. Wir werden diese spannende Lagerstätte Anfang 2023 weiter abgrenzen."Robex führte eine umfassende Kampagne zur geochemischen Untersuchung des durch Massenauslaugung extrahierbaren Goldes (BLEG) im Boden durch, zunächst im Lizenzgebiet Kiniero und anschließend im Lizenzgebiet Mansounia. Diese Explorationskampagne zur Erkundung des Ziels läuft seit diesem Zeitpunkt parallel zu den verschiedenen bergbautechnischen und bohrtechnischen Studien, die zur Wiederinbetriebnahme der Goldmine Kiniero durchgeführt werden. Die BLEG-Analysetechnik hat sich als eine sehr effektive Technik zur genauen Messung des feinkörnigen Goldgehalts in den Böden dieses Teils des südlichen Siguiri-Beckens erwiesen und hat dazu beigetragen, die Bohrziele abzugrenzen.Die bisherigen BLEG-Ergebnisse lieferten einige äußerst ermutigende Anomalien, die den Sabali-Mansounia-Korridor definieren. Die Bohrergebnisse von Sabali South haben eine eindeutige Beziehung zwischen dem BLEG-Gold im Boden und der Luftmagnetik, den Intrusionen, dem abgeleiteten Alterationsfußabdruck und den darunter liegenden bestätigten Strukturen aufgezeigt. Die strukturelle Interpretation dieser kombinierten Datensätze hat vielversprechende Ergebnisse erbracht, die ein zusätzliches strukturelles Verständnis für den breiteren mineralisierten Sabali-Mansounia-Korridor liefern.Aufgrund dieses nachgewiesenen Zusammenhangs zwischen den BLEG-Ergebnissen und den Bohrergebnissen beschloss Robex, eine RC-Erkundungs- und Verifizierungs-Explorationsbohrkampagne auf der Lagerstätte Mansounia Central durchzuführen, die in der Vergangenheit von Gold Fields Limited (RAB-Aufklärungsbohrungen, 2003 bis 2005) und Burey Gold Limited (RC- und DD-Bohrungen, 2005 bis 2012) bebohrt worden war. Darüber hinaus beherbergt die Lagerstätte Mansounia Central die aktive handwerkliche Goldmine Wadal Minji, in der Robex eine vorläufige Kartierung durchgeführt und mehrere Schürfproben entnommen hat, die alle einen Gehalt von über 10 g/t aufweisen. Die BLEG-Ergebnisse, die mit den historischen Bohrergebnissen verglichen wurden, halfen bei der Ausrichtung der Robex-Explorationsbohrkampagne, um das Vorhandensein einer Mineralisierung innerhalb des Sabali-Mansounia-Korridors zu bestätigen.Abbildung 1: Bodenanomalien im Goldgebiet Kinierohttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8daf0b18-ce0f-4cf1-8595-9d36316f25a6Hinweis: Der rechteckige Umriss zeigt das Gebiet von Abbildung 2: Satellitenbilder und BohrlochstandorteDie Erkundungs- und Verifizierungsbohrungen in Mansounia Central wurden im zweiten und dritten Quartal 2022 abgeschlossen. Insgesamt wurden 16 RC-Bohrungen über 1.716 m mit einer durchschnittlichen Bohrlochtiefe von 107 m (tiefste Bohrung 150 m) durchgeführt. Die Bohrungen beinhalteten die Paarung zweier historischer RC-Bohrlöcher von Burey Gold. Die folgenden hervorgehobenen Ergebnisse stellen eine Zusammenfassung dieser Bohrkampagne dar (es werden nur Abschnitte mit ca. 1 g/t über 2 m gemeldet):• MRC22-002: 7 m @ 1,79 g/t aus 15 m einschließlich 5 m @ 2,16 g/t aus 16 m• MRC22-003: 20 m @ 1,16 g/t aus 22 m einschließlich 4 m @ 2,37 g/t aus 24 m einschließlich 3 m @ 2,54 g/t aus 33 m2 m @ 1,12 g/t aus 54 m• MRC22-005: 2 m @ 1,02 g/t aus 20 m9 m @ 1,05 g/t aus 34 m2 m @ 1,01 g/t aus 60 m2 m @ 1,02 g/t aus 67 m• MRC22-006: 49 m @ 2,08 g/t aus 8 m einschließlich 13 m @ 5,02 g/t aus 13 m• MRC22-007: 40 m @ 1,00 g/t aus 6 m einschließlich 7 m @ 2,07 g/t aus 34 m• MRC22-008: 11 m @ 1,36 g/t aus 12 m4 m @ 1,91 g/t aus 35 m5 m @ 1,07 g/t aus 56 m6 m @ 1,07 g/t aus 84 m11 m @ 1,05 g/t aus 119 m• MRC22-009: 30 m @ 1,02 g/t aus 13 m einschließlich 6 m @ 2,68 g/t aus 23 m2 m @ 1,49 g/t aus 62 m10 m @ 1,82 g/t aus 80 m einschließlich 2 m @ 5,37 g/t aus 80 m7 m @ 1,10 g/t aus 100 m2 m @ 1,13 g/t aus 115 m7 m @ 1,02 g/t aus 124 m• MRC22-010: 18 m @ 1,01 g/t aus 12 m einschließlich 2 m @ 3,12 g/t aus 23 m6 m @ 1,19 g/t aus 34 m2 m @ 1,59 g/t aus 59 m2 m @ 1,28 g/t aus 67 m6 m @ 1,21 g/t aus 95 m8 m @ 1,59 g/t aus 106 m• MRC22-011: 60 m @ 0,83 g/t aus 0 m einschließlich 24 m @ 1,01 g/t aus 36 m12 m @ 1,32 g/t aus 68 m einschließlich 3 m @ 3,03 g/t aus 73 m14 m @ 1,05 g/t aus 90 m2 m @ 1,93 g/t aus 123 m• MRC22-012: 4 m @ 0,98 g/t aus 37 m21 m @ 1,87 g/t aus 50 m einschließlich 6 m @ 4,64 g/t aus 54 m2 m @ 1,37 g/t aus 79 m2 m @ 1,39 g/t aus 86 m• MRC22-013: 14 m @ 1,58 g/t aus 3 m einschließlich 7 m @ 2,01 g/t aus 7 m10 m @ 1,36 g/t aus 64 m• MRC22-014: 32 m @ 1,32 g/t aus 0 m einschließlich 4 m @ 2,29 g/t aus 28 m2 m @ 1,36 g/t aus 49 m• MRC22-015: 21 m @ 0,70 g/t aus 0 m3 m @ 1,10 g/t aus 43 m• MRC22-016: 15 m @ 1,07 g/t aus 0 m16 m @ 1,25 g/t aus 84 m einschließlich 4 m @ 2,99 g/t aus 84 m• MRC22-017: 38 m @ 1,00 g/t aus 4 m2 m @ 1,26 g/t aus 90 m51 m @ 2,64 g/t aus 3 m einschließlich 21 m @ 4,81 g/t aus 10 m einschließlich 6 m @ 3,17 g/t aus 42 m.Abbildung 2: Satellitenbilder und Bohrlochstandortehttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41a3a4c0-9d1c-42c8-a0fa-67b80e673160Die Paarungsergebnisse der historischen Bohrlöcher von Burey Gold Limited ergaben vergleichbare mineralisierte Horizonte, sowohl in Bezug auf die Dauer des Gehalts als auch auf die Abschnitte, wobei lokale Gehaltsabweichungen beobachtet wurden. Der kumulative Metallgehalt war vergleichbar, wobei in jedem der gepaarten Löcher erwartungsgemäß hochgradige Abschnitte gefunden wurden:- MRC22-002 (20,89 g kumuliertes Au in einer Tiefe von 90 m), gepaart mit MRC227 (19,30 g kumuliertes Au in einer Tiefe von 90 m)- MRC22-003 (37,96 g kumuliertes Au in einer Tiefe von 95 m), gepaart mit MRC156 (39,25 g kumuliertes Au in einer Tiefe von 99 m)Die Bohrergebnisse bestätigen das ausgedehnte Vorhandensein eines gut entwickelten oberen supergenen niedriggradigen Goldvorkommens, typischerweise innerhalb der oberen 30 m, ähnlich wie es bei Sabali South beobachtet wurde. Tiefer gelegene mineralisierte Horizonte aus den Bohrlöchern, die in frische Gesteinsbereiche gebohrt wurden, weisen eine klassische Stockwork-Mineralisierung mit brüchigen, durchgängig verkieselten Metasedimenten und orogenen Quarz-Sulfid-Adern auf.Die Ergebnisse von BLEG haben bestätigt, dass die Lagerstätte Mansounia Central innerhalb des Bohrziels Sabali-Mansounia Corridor ein Zielgebiet mit einer Streichenlänge von über 1,5 km und einer Breite von 500 bis 750 m darstellt. Die bisher durchgeführten Bohrungen, sowohl in der Vergangenheit als auch in jüngster Zeit, haben noch nicht die gesamte geografische Ausdehnung des mineralisierten Korridors eingegrenzt, was auf eine wesentlich größere Fläche hindeutet, in der noch nicht gebohrt wurde. Die Ergebnisse dieser RC-Erkundungs- und Verifizierungsbohrkampagne in der Lagerstätte Mansounia Central bestätigen:- Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der historischen Daten aus den beiden gepaarten historischen Bohrlöchern;- Die nachgewiesene Beziehung zwischen dem BLEG-Gold im Boden und der Luftmagnetik, den Intrusionen, dem abgeleiteten Alterationsfußabdruck und den darunter liegenden bestätigten Strukturen;- Eine breite und kontinuierliche niedriggradige supergene Goldmineralisierung im Sabali-Mansounia-Korridor; und- Dass die Lagerstätte Mansounia Central ein strategisches, oberflächennahes (ca. 3,5 km) Oxid- und Frischgestein-Ziel für Bohrungen darstellt, um zusätzliche Mineralressourcen und Mineralreserven für den zukünftigen Abbau in der Goldmine Kiniero nachzuweisen.Abbildung 3: Interpretierte Geologie und Querschnitte in Mansouniahttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff4c6367-8614-4958-8d71-cbc2e90129a7Benjamin Cohen, Chief Executive OfficerAurélien Bonneviot, Investor Relations and Corporate Development+1 581 741-7421E-Mail: investor@robexgold.comFINANCIAL COMMUNICATIONS RENMARK INC.Robert Thaemlitz, Account Manager+1 416 644-2020 oder +1 212 812-7680E-Mail: rthaemlitz@renmarkfinancial.comwww.renmarkfinancial.com 