Gold und das Normalitätsproblem

Wir glauben, dass wir das meiste (wenn nicht alles) über Gold wissen, was wir wissen müssen. Die Anleger recherchieren und die Vermarkter spinnen ihre besten Geschichten. Unterstützung wird mit einer erstaunlichen Reihe von fundamentalen und technischen Faktoren geboten, die für alle sichtbar sind. Aber was sehen wir nicht?Normalitätsproblem (Nomen): "Das Phänomen, dass man nicht an seine Situation glaubt, wenn man mit einer ernsten und unmittelbar bevorstehenden Gefahr und/oder Katastrophe konfrontiert ist." - WictionaryHier ist eine bessere, vollständigere Definition aus einer anderen Quelle: "Das Normalitätsproblem bezieht sich auf einen mentalen Zustand, in den Menschen geraten, wenn sie mit einer Katastrophe konfrontiert werden. Er führt dazu, dass die Menschen sowohl die Möglichkeit des Eintretens einer Katastrophe als auch deren mögliche Auswirkungen unterschätzen. Dies führt häufig dazu, dass sich die Menschen nicht angemessen auf eine Katastrophe vorbereiten, und in größerem Umfang dazu, dass die Regierungen die Bevölkerung nicht in ihre Katastrophenvorbereitungen einbeziehen.Das Normalitätsproblem geht von der Annahme aus, dass eine Katastrophe nie stattgefunden hat und auch nie eintreten wird. Dies führt auch dazu, dass die Menschen nicht in der Lage sind, mit einer Katastrophe fertig zu werden, wenn sie einmal eingetreten ist. Menschen mit einem Normalitätsproblem haben Schwierigkeiten, auf etwas zu reagieren, das sie noch nie erlebt haben. Menschen neigen auch dazu, Warnungen so optimistisch wie möglich zu interpretieren, indem sie jede Unklarheit ausnutzen, um auf eine weniger ernste Situation zu schließen."Investoren und andere planen für die Zukunft auf der Grundlage dessen, was sie wissen oder gewohnt sind. Im Alltag denken und handeln die meisten von uns auf der Grundlage dessen, was in letzter Zeit geschehen ist, und zwar in der Regel mit einer positiven Tendenz. Das ist vernünftig und wird erwartet. Das Problem ist, dass wir, wenn sich etwas Größeres und enorm Negatives abzeichnet, dazu neigen, es zu ignorieren oder wegzuerklären. Dafür gibt es einen historischen Präzedenzfall.Das beste Beispiel aus der Vergangenheit ist die Große Depression. Die Warnzeichen waren da: ein Rückgang der Wirtschaftstätigkeit, der schon vor dem Börsencrash einsetzte; Probleme in Europa und anderen Teilen der Welt; ein Gefühl der Angst und Beunruhigung im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt, vor allem, wenn es zu erheblichen Einbrüchen kam. Trotzdem taten die Anleger so, als sei alles in Ordnung, oder sie ignorierten die Indikatoren einfach. Sie wurden dazu ermutigt, mit geliehenem Geld Aktien zu kaufen, und taten dies mit großer Sorglosigkeit.Im Vertrauen auf die Erklärungen der "Experten", dass schon alles in Ordnung sein würde, marschierten sie auf das große "D" zu, scheinbar ohne sich des Ernstes der Situation bewusst zu sein, mit der sie konfrontiert waren - und völlig unvorbereitet. Der nachstehende Chart zeigt den katastrophalen Rückgang des Dow Jones Industrial Average zwischen August 1929 und August 1932...In diesen drei Jahren verlor der Aktienmarkt, wie der Dow Jones Industrial Average zeigt, fast 90% seines Wertes vor dem Zusammenbruch. Wenn Sie sich den Chart ansehen, fragen Sie sich vielleicht, wie das so schnell passieren konnte und warum die Anleger sowohl in finanzieller als auch in emotionaler Hinsicht so geschockt waren. Einen möglichen Hinweis darauf, wie sich das Normalitätsproblem auf die Anleger ausgewirkt haben könnte, erhalten wir, wenn wir den folgenden Chart betrachten...Wie der Chart zeigt, hat sich der Aktienmarkt in den acht Jahren zwischen 1921 und 1929 (den "Roaring Twenties") mehr als verfünffacht. Der Dow Jones Industrial Average stieg fast ununterbrochen von 68 auf 380. Was würde die Menschen dazu veranlassen, nach etwas zu suchen, das sich so radikal von dem unterscheidet, was sie in den meisten Jahren des vorangegangenen Jahrzehnts erlebt hatten? Vor kurzem (in der Gegenwart) wurden die Anleger in Kryptowährungen von einer Reihe von Ereignissen überrascht, die ihnen vor einem Jahr noch unvorstellbar erschienen. Auch hier ging es eher darum, die Warnungen zu ignorieren oder sie "so optimistisch wie möglich" zu sehen. Siehe Chart unten...