AngloGold Ashanti - Die Bullen bekommen die nächste Chance

In den vergangenen elf Monaten ging es sehr volatil zu im Sektor der Goldminenaktien. Zwischen schneller Rally, einem Crash und schneller Erholungsbewegung hatte die Börse in diesem Jahr so gut wie alles zu bieten. Die Aktie von AngloGold Ashanti Ltd. macht hier keine Ausnahme.Nach vielen Monaten der Underperformance zum NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) hat sich die Aktie jetzt fast auf "Pari" herangepirscht. In Sachen Charttechnik könnte zudem nach dem jüngsten Rebound der berühmte Knoten geplatzt sein!In der letzten Analyse vom 29. Dezember 2021 "AngloGold Ashanti - Der Grundstein für 2022 ist gelegt!" konnte charttechnisch ein Boden bei der Aktie identifiziert werden. Bei einem Sprung über die Marke von ca. 22,50 USD wäre ein weiterer Anstieg auf 40 USD möglich. Es kam jedoch anders.Die 22,50 USD wurden bereits im Zuge der allgemeinen Frühjahrsrally übersprungen. Damit wurde dann anschließend tatsächlich ein handfestes Kaufsignal ausgelöst. Dieses war jedoch nicht nachhaltig und hielt sich lediglich bis Anfang März, als AngloGold Ashanti mit fast 27 USD das Jahreshoch erklommen hatte.Dort fiel der Aktienkurs dann wieder in sich zusammen und erreicht Mitte September sein Jahrestief, das zugleich dem tiefsten Stand seit Mai 2019 entspricht. Selbst der Corona-Crash aus dem Frühjahr 2020 wurde in diesem Zusammenhang zeitweilig unterschritten.Seit den Jahrestiefs hat der Aktienkurs in wenigen Wochen mittlerweile mehr als 50 Prozent Kursgewinn zeigen können. Zwar deutlich weniger als zum Beispiel IAMGold, doch immerhin ein deutliches technisches und charttechnisches Zeichen.Im mittelfristigen Wochen-Chat hat AngloGold Ashanti damit die grüne Unterstützungszone zwischen ca. 12,53 und 15,92 USD nach einem verhältnismäßig kleinem Fehlausbruch verteidigt. Wie im Chart skizziert, könnte das nun der Startschuss einer größeren Erholungsbewegung sein.Das übergeordnete Kursziel auf Höhe des großen Abwärtstrends liegt bei ca. 33 USD. Auf dem Weg dorthin wird dann die Widerstandszone zwischen ca. 22,82 und 26,77 USD eine tragende Rolle spielen. Geht der Kurs hier ohne viel Aufsehen durch, winkt schnell das genannte Kursziel. Bleibt die Aktie hier allerdings hängen, so könnte auf der anderen Seite doch noch einmal ein mehr oder weniger Verkaufsdruck unter 20 USD aufkommen.