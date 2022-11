Gold & Goldaktien nähern sich Widerstand

Die Edelmetalle erlebten ihre beste Rally seit Frühling, nähern sich jedoch jetzt deutlichen Widerstandsniveaus an. Nachdem es bei bis zu 1.791 Dollar gehandelt wurde, fiel Gold zurück auf 1.740 Dollar. Die Wochen- und Monatscharts zeigen steifen Widerstand innerhalb des Bereichs von 1.780 Dollar bis 1.820 Dollar. Der untere Tageschart zeigt eine Ansammlung von Widerstand (langfristige gleitende Durchschnitte) bei 1.805 Dollar.Gold- und Silberaktien, die die Metalle kürzlich übertroffen, stiegen in die Nähe einer Widerstandsansammlung. Der GDX hat deutlichen Widerstand bei 29 bis 30 Dollar und der GDXJ verzeichnet beachtlichen Widerstand bei 37 Dollar. Währenddessen hat der SILJ, der mehr Volumen handelt als der SIL, seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt zweimal getestet.Silber bildete vor Gold und den Goldaktien einen Boden und führte den Rebound an. Es zog sich zurück, nachdem es 22 Dollar erreichte, ein wichtiges Widerstandsniveau. Warten Sie darauf, dass sich Unterstützung nahe 20 Dollar hält, wenn diese getestet wird. Silber sollte weiterhin konsolidieren, doch wenn es einen Wochen- oder Monatsschluss über 22 Dollar hinlegen kann, könnte dies weiteres Aufwärtspotenzial für den Sektor und eine Aufwärtsphase signalisieren.Grundlegend scheint der nächste Katalysator ein offizielles Ende der Fed-Zinserhöhungen zu sein. Dem mag vielleicht die nächste Verkaufsrunde am allgemeineren Markt vorausgehen. Die Verkäufe könnten die Edelmetalle etwas treffen, würden jedoch die Bühne für eine größere und nachhaltigere Aufwärtsphase bereiten. Das ist und bleibt einer der besten und idealsten Zeitpunkte, in diesem Sektor Beobachter zu sein. Hochqualitative Juniors werden nahe ihrer Tiefs gehandelt; der Sektor ist verhasst, besitzt jedoch erstaunliches Aufwärtspotenzial für 2023 und darüber hinaus.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 29. November 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.