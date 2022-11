Carley Garner  Wie geht es für Gold weiter?

Daniela Cambone sprach für Stansberry Reserch kürzlich mit Carley Garner über deren Einschätzungen zu den Kryptowährungen, den Edelmetallen und dem US-Dollar.Der Mitbegründer des Brokerunternehmens DeCarley Trading glaubt, dass die Entschlossenheit der US-Notenbank, ihre hawkische Haltung beizubehalten, die Märkte verunsichern könnte, was zu einer Reihe von Kaufgelegenheiten im Bereich der Edelmetalle führen könnte.Garner erklärt, dass die aggressive Zinserhöhungsstrategie der US-Notenbank den Wert des US-Dollars in die Höhe getrieben hat, wodurch Risikoanlagen wie Kryptowährungen noch unberechenbarer geworden seien.Garner ist außerdem der Meinung, dass der steigende US-Dollar zu der enttäuschenden Performance des Edelmetallsektors in diesem Jahr geführt hat: "Gold war ein sehr enttäuschender Vermögenswert.[...] Ich glaube, dass es der US-Dollar ist, was Gold wirklich zurückhält".Sie ermutigt daher Anleger, geduldig zu bleiben und sich darauf vorzubereiten, den Edelmetallbereich zu sondieren, sobald sich der Aufwärtstrend des Dollars umkehrt. "Der Dollar ist meiner Meinung nach dabei, sich zu drehen. Und wenn das passiert ist, sollte das im Grunde genommen den Pflug bei Gold und Silber abkoppeln und einen Aufwärtstrend ermöglichen."2023 dürfte der Expertin zufolge ein gutes Jahr für Gold und Silber werden. Das gelbe Metall könnte auf 2.100 USD steigen und Silber sogar auf 30 USD.© Redaktion GoldSeiten.de