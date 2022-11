Glencore plc auf Kurs

Quelle Chart: stock3

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore konnte, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 13. Oktober , den Aufwärtskurs beibehalten und sich oberhalb der Unterstützung von 5,77 EUR festigen. Nunmehr erscheint der Angriff auf den Widerstand bei 6,33 EUR nur noch als Frage der Zeit, bevor oberhalb davon neue Kursniveaus bei 7,00 bzw. 7,25 EUR anvisiert werden dürften.Im Kontext der unlängst bestätigten Unterstützung bei 5,77 EUR gilt es diese nicht mehr zu unterschreiten. Sollte dies jedoch geschehen, droht unmittelbares Verlustpotenzial in Richtung der tieferliegenden Unterstützung bei 5,23 EUR. Im Worst-Case könnte es sogar weiter abwärts bis 4,73 EUR in die Tiefe gehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.