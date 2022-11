5,7% Reallohn-Verlust, skurrile Entführungs-Pläne, China am Scheideweg & das Z-Virus

Mit Deutschland geht es weiter abwärts. Da die Verordnung über abschaltbare Lasten nicht erneuert wurde, befürchtet die Industrie plötzliche Abschaltungen. Die Reallöhne sinken im 3. Quartal gegenüber dem Vorjahr um 5,7%, die Verwaltung ist am Limit, so daß Verzögerungen bei den Bürgerentlastungen wohl unvermeidbar sein werden.In China rumort es und was hierzulande abgekanzelt und verurteilt wurde, ist dort ein Kampf für Menschenrechte. Wird ein weiterer Konflikt mit China losgetreten, der der Weltwirtschaft endgültig den Rest gibt?Einen möglichen Schwarzen Schwan stellt auch die Credit Suisse dar, die zum Auslöser eines Crashs werden kann, der wegen der (noch) restriktiven Politik der FED ohnehin immer wahrscheinlicher wird. Anschließend, so Rafi Farber, würde die FED die Geldschleusen öffnen.Der Permafrostboden taut und soll nie zuvor gesehene Viren hervorbringen, darunter "Pandoravirus yedoma", die eine potentielle Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen können. Karl Lauterbach warnt mal wieder.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)