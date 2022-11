Platin - Korrektur noch nicht ausgestanden

Seit Anfang September zog der Platinpreis in einer anfangs volatilen, Anfang November zunehmend dynamischeren Bewegung über die Oberseite einer mehrmonatigen Dreiecksformation an und generierte so ein Kaufsignal. In der Spitze gelang sogar ein kurzer Ausbruch über den Widerstand bei 1.032 USD, ehe die seither laufende Korrekturphase einsetzte. Im Rahmen dieser Gegenbewegung fiel der Kurs zunächst bis an den Support bei 974 USD, konnte dort aber nach oben abprallen. Zuletzt wurde auch der Bereich um 1.000 USD zurückerobert.Der Weg an die Hochs vom Monatsanfang ist steinig und schon ein Rückfall unter 988 USD könnte eine zweite Abwärtsbewegung bis 974 und später 938 USD nach sich ziehen.Dennoch haben die Bullen sich die Chance erarbeitet, ohne weitere Korrektur zu einem Ausbruchsversuch über 1.032 USD zu kommen. Sollte dieser erfolgreich verlaufen, wäre ein Kaufimpuls bis 1.066 USD zu erwarten. Dort könnte aber bereits die nächste Korrekturphase eingeläutet werden.Unterhalb von 938 USD wäre der Anstieg der letzten Wochen dagegen neutralisiert und ein Abverkauf bis 908 und 865 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG