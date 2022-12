Gold erreicht 3-Monats-Hoch

Die Goldpreise sind am heutigen Donnerstag auf ein 3-Monats-Hoch gestiegen, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, geringere Zinserhöhungen prognostiziert hatte. Dies meldet Investing.com Der Fed-Vorsitzende kündigte in einer Rede in Washington an, dass die Zentralbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen in den kommenden Monaten wahrscheinlich drosseln werde, um die Auswirkungen der drastischen Zinserhöhungen auf die Wirtschaft in diesem Jahr zu analysieren. Powell warnte jedoch davor, dass die Zinssätze in den USA einen viel höheren Höchststand erreichen werden als bisher erwartet, was vor allem auf die nach wie vor hartnäckig hohe Inflation zurückzuführen sei.Powells Äußerungen löste laut der Autorin Ambar Warrick eine breit angelegte Rallye an den Metallmärkten aus, da die Aussicht auf langsamere Zinserhöhungen den von den steigenden Zinsen in diesem Jahr gebeutelten Märkten eine gewisse kurzfristige Erleichterung verschaffte.© Redaktion GoldSeiten.de