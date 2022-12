Palladium - Die große Zitterpartie

Anfang Oktober vergaben die Käufer bei Palladium die Chance auf ein mittelfristiges Kaufsignal und scheiterten letztlich an der Hürde bei 2.318 USD. Seither dominiert eine dreiteilige Verkaufswelle, die den Wert Anfang November und - nach einer Zwischenerholung bis 2.105 USD – in dieser Woche wieder an den Support bei 1.804 USD einbrechen ließ. Hier starteten die Käufer eine leichte Erholung, die jetzt auf den Widerstand bei 1.948 USD trifft.Ein Anstieg über 1.948 USD wäre zwar noch kein Kaufsignal, könnte jedoch den Druck von Palladium nehmen und zu einer weiteren Aufwärtsstrecke bis 1.997 USD führen. Darüber wäre das erste deutliche Longsignal mit einem ersten Ziel bei 2.088 USD aktiv.Sollte sich der intakte Abwärtstrend aber schon bei 1.948 USD fortsetzen, wäre ein Rückfall auf 1.804 und 1.772 USD die Folge. Diesmal dürfte es dann auch zum Bruch der Unterstützungszone kommen und eine Verkaufswelle bis 1.650 und darunter bis 1.531 USD folgen. Am Tief aus dem Dezember 2021 hätte Palladium dann die Chance auf eine nachhaltige Bodenbildung.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG