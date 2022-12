Gary Wagner: Kein Kurswechsel der Fed erkennbar; gerät Goldpreis in Bullenmarkt?

David Lin sprach für Kitco News mit Gary Wagner über die Äußerungen Jerome Powells am Mittwoch und die darauffolgenden Reaktionen an den Finanzmärkten.Nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve erklärt hatte, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen "mäßigen" werde, stieg der S&P 500 um 3 Prozent, Bitcoin legte um 2,7 Prozent zu und der Goldpreis erhöhte sich um 1 Prozent.Der Herausgeber von TheGoldForecast.com ist jedoch der Meinung, dass Powells Rede nicht als Zeichen für einen Kurswechsel der US-Notenbank interpretiert werden sollte und dass die Märkte auf seine Aussagen zu optimistisch reagiert haben: "[Die Fed] wird weiterhin eine sehr aggressive und straffe Geldpolitik verfolgen, aber sie wird den Umfang jeder einzelnen Zinserhöhung verringern", erklärt er. "Von einem Kurswechsel war nicht die Rede... [Powell] hat nie erwähnt, dass es angebracht wäre, die Geldpolitik zu lockern."Zwar konnte der Aktienmarkt eine kleine Erholung zeigen, ob Aktien jedoch nach ihrem Abwärtstrend in diesem Jahr nun einen Boden gebildet hätten, könne man laut Wagner zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.Weiterhin erklärt Wagner, dass es charttechnisch so aussehe, als könnte Gold wieder in einen Bullenmarkt eintreten (höheres Hoch, höheres Tief). Ende kommenden Jahres könnte der Goldpreis seiner Einschätzung nach wieder 2.000 USD erreichen.© Redaktion GoldSeiten.de