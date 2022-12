Chalice Mining Ltd.: Heißes Gerücht

Bei Chalice gibt es ein heißes Gerücht. Wie die Australian Financial Review (AFR) heute berichtet, soll Eisenerz-Milliardär Andrew "Twiggy" Forrest Interesse haben, den Aktienanteil von Tim Goyder (Gründer von Chalice Mining ) zu kaufen: Link Forrest ist einer der reichsten Männer Australiens mit einem geschätzten Vermögen von über 17 Milliarden USD. Er hat Fortescue Metals vom unbedeutenden Explorer zu einem der größten Eisenerzproduzenten der Welt aufgebaut, nachdem er sich früher als Broker versuchte.Angeblich hat Forrest nun Tim Goyder ein Angebot für dessen 8,80% Anteil an Chalice vorgelegt.Wenn dieser Deal stimmt und Forrest neuer großer Einzelaktionär bei Chaice Mining wird, dann würde dies die Qualität der Firma nochmals bestätigen und verbessern. Forrest hat nahezu unendlich finanzielle Mittel und ein Netzwerk wie kaum ein anderer im Minensektor.Spannend!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.