JPMorgan verwahrt künftig gemeinsam mit HSBC Gold für den SPDR

Wie der World Gold Coumcil bekannt gab, wird JPMorgan nun als zusätzlicher Verwahrer für Gold des SPDR Gold Trust fungieren. Seit der Auflegung des SPDR Gold Trust, auch bekannt als GLD, im Jahr 2004 war die HSBC Holdings Plc allein für die Lagerung des Goldes zuständig. Die Bank lagert derzeit rund 910 Tonnen Gold für GLD in London.Der Fonds macht nach einer ersten Aufstellung von Bloomberg knapp ein Drittel des weltweit von ETFs gehaltenen Goldes aus.Künftig soll das vom GLD gehaltene Gold in Tresoren in London, New York und Zürich gelagert werden.© Redaktion GoldSeiten.de