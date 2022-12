WGC: Goldkäufe der Zentralbanken im Oktober

Der World Gold Council veröffentlichte gestern die aktuellen Daten zu den offiziellen Goldbeständen der Notenbanken weltweit. Bei einem Großteil der aufgeführten Banken wurden die Daten per Ende Oktober 2022 berücksichtigt. Die Zentralbanken traten erneut als Nettokäufer von Gold auf und bauten ihre weltweiten internationalen Reserven um weitere 31 Tonnen Gold aus.Die Goldkäufe beschränkten sich auf einige wenige Zentralbanken, wobei die Vereinigten Arabischen Emirate mit einem Plus von 9,3 Tonnen der größte Käufer in diesem Monat waren. Die türkische Zentralbank kaufte im Oktober 8,9 Tonnen Gold, Usbekistan 8,7 Tonnen. Kasachstan verzeichnete im Oktober einen Anstieg der Reserven um 2,6 Tonnen. Katar meldete Goldkäufe im Umfang von 0,8 Tonnen. Und Indien kaufte 0,9 Tonnen Gold. Für Frankreich wird ein Plus von 0,1 Tonnen angegeben.© Redaktion GoldSeiten.de