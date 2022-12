BacTech: Präsident von Ecuador unterzeichnet Dekret zur prälegislativen Konsultation; Beantragung von Umweltgenehmigung beginnt

TORONTO, ON, 1. Dezember 2022 - BacTech Environmental Corp. (CSE: BAC, OTC: BCCEF, FWB: 0BT1) (BacTech oder das Unternehmen), ein kommerziell anerkanntes Umwelttechnologieunternehmen, das umweltfreundliche Biolaugungs- und Sanierungslösungen für die Gewinnung von Edelmetallen und kritischen Mineralien anbietet, freut sich bekannt zu geben, dass der Präsident von Ecuador am 28. November 2022 das mit Spannung erwartete Dekret zur prälegislativen Konsultation unterzeichnet hat (Dekret). Dieses Dekret ist die formelle Anleitung für BacTechs abschließende Phase der Umweltkonsultation mit den Gemeinden, um seine Umweltgenehmigung zu erlangen. Dieses Dekret baut auf der technischen Genehmigung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie (ESIA) von BacTech, die von der ecuadorianischen Regierung im Oktober 2022 erteilt wurde, und der Investitionsschutzvereinbarung auf, die im April 2022 mit der ecuadorianischen Regierung unterzeichnet wurde (siehe Pressemeldungen von BacTech vom 3. Oktober 2022 und 2. Mai 2022).Nach Abschluss des Kommentierungsprozesses im Hinblick auf die Verordnung, der in Kürze erwartet wird, wird der ecuadorianische Präsident die Verordnung voraussichtlich per Präsidialdekret in Kraft setzen. Danach erwartet das Unternehmen die Durchführung von zwei Konsultationsrunden mit den Gemeinden, die von der ecuadorianischen Regierung geleitet werden. Diese Konsultationen werden erwartungsgemäß den zahlreichen Konsultationen ähneln, die BacTech seit Aufnahme der Planungen für den Bau einer neuen, inhabergeführten Biolaugungsanlage in Tenguel (Ecuador) absolviert hat.Im Einklang mit den aktuellen Richtlinien der ecuadorianischen Regierung wird die Regierung nach diesem prälegislativen Konsultationsprozess eine solide Umweltkonsultation in Übereinstimmung mit den rechtlichen Normen durchführen, die den Prozess der sozialen Teilhabe regeln und das Recht der Gemeinden auf eine aktive Beteiligung garantieren, was der letzte Bestandteil der Umweltgenehmigung ist.BacTech plant den Bau einer neuen, inhabergeführten Biolaugungsanlage in Tenguel, Ecuador, in einer Region, in der Arsen mit Golderz (Arsenopyrit) verbunden ist. Das Unternehmen plant den Bau einer Biolaugungsanlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die in der Lage ist, hochgradiges Gold-/Arsenmaterial zu behandeln. Eine Anlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die Ausgangsmaterial mit 1,75 Unzen Gold pro Tonne verarbeitet, ähnlich dem Material, das dem Unternehmen von den örtlichen Bergbauunternehmen zur Verfügung steht, würde etwa 31.000 Unzen pro Jahr produzieren. Das Anlagendesign ist modular aufgebaut und kann ohne Beeinträchtigung der laufenden Produktion erweitert werden. Der Gesamtmarkt für Konzentrate im Gebiet Ponce Enriquez wird auf 200 bis 250 Tonnen pro Tag geschätzt, was ein erhöhtes Durchsatzpotenzial bei einer größeren Anlage erlaubt.Wichtige wirtschaftliche Kennzahlen unter Annahme eines Basis-Goldpreises von $1.600 pro Unze:- NPV vor Steuern (Kapitalwert mit 5 % Diskontsatz) von $60,7 Mio.- IZF (interner Zinsfuß) vor Steuern von 57,9 %- Jährliche Goldproduktion von 30.900 Unzen- Kapitalkosten von $17 Mio.- Betriebskosten der Biolaugung von $212 pro Tonne- Angenommener Kaufpreis für Konzentrat - 65 % des enthaltenden Goldwertes- Gewinne vor Steuern und vor dem Mitarbeiterbonus - $10,9 Mio. jährlich- Geschätzter Bonuspool für lokale Mitarbeiter - $1,64 Mio.Insgesamt sind in der Region über 90 kleine Minen in Betrieb. BacTech untersucht weiterhin die Aussichten der Errichtung weiterer moderner Biolaugungsanlagen in anderen Gebieten Ecuadors, Perus, und Kolumbiens. Soweit möglich wird das Unternehmen mit nationalen und lokalen Regierungen, Nichtregierungsorganisationen (NGO) und anderen Partnern zusammenarbeiten, um bei der Finanzierung dieser Projekte zu helfen und sicherzustellen, dass sie die hohen Erwartungen des Unternehmens erfüllen, nicht nur im Hinblick auf die Umweltstandards, sondern auch die höchsten Standards bei allen ESG-Erwägungen.BacTech ist ein bewährtes Umwelttechnologieunternehmen, das effektive und umweltfreundliche Biolaugungs- und Sanierungslösungen für kommerzielle Betriebe bereitstellt, um bevorzugte Metalle (Gold, Silber, Kobalt, Nickel und Kupfer) intelligent zu verarbeiten und wiederzugewinnen sowie schädliche Verunreinigungen wie Arsen sicher zu entfernen und in unbedenkliche, von der EPA zugelassene Produkte für Deponien zu verwandeln. BacTech nutzt zahlreiche ökologische und wirtschaftliche Vorteile seiner proprietären Methode des Biolaugens und nutzt natürlich vorkommende Bakterien, die sowohl für Mensch als auch für die Umwelt unbedenklich sind, um toxische Abbaustätten mit hohem Gewinnpotenzial zu neutralisieren. 