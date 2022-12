Nicola Mining Inc. und Osisko Development Corp. unterzeichnen Absichtserklärung

VANCOUVER, B.C., 2. Dezember 2022 - Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das Unternehmen oder Nicola) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSX: ODV) (Osisko) eine Absichtserklärung (MOU) für die Verarbeitung von goldhaltigem Zufuhrmaterial unterzeichnet haben, das derzeit auf dem Gelände von Osisko im Bergbaudistrikt Cariboo im östlichen Zentrum von BC, östlich bzw. südöstlich der Stadt Quesnel, gelagert wird. Das goldhaltige Zufuhrmaterial stammt von Osiskos hundertprozentiger Tochtergesellschaft Barkerville Gold Mines Ltd. Osisko ist Eigentümer des QR-Mühlengeländes, das etwa 58 km südöstlich von Quesnel und 111 km von Wells entfernt ist und für das eine Genehmigung beantragt wurde.Gemäß der MOU möchte Osisko etwa 15.000 Tonnen mineralisiertes Material an den Mühlenstandort von Nicola in der Nähe von Merritt (British Columbia) liefern. Der Standort der Mühlen- und Verarbeitungsanlage von Nicola in Merritt ist insofern einzigartig, als sich das Industriegelände im freien Eigentum des Unternehmens befindet. Auf demselben Gelände wie die Anlage mit einem Wert von etwa 30,0 Millionen Dollar befindet sich auch die historische Kupfermine Craigmont, deren historischer Fördergehalt 1,3 % Kupfer betrug.Beide Parteien haben bereits mit der Zusammenarbeit begonnen und gehen davon aus, dass sie in naher Zukunft eine Vereinbarung über die Gewinnbeteiligung für die Verarbeitung abschließen werden. Das aus dem Zufuhrmaterial produzierte Konzentrat wird voraussichtlich an Ocean Partners UK Limited Ocean Partners ist in einer Reihe von Ländern tätig, darunter Kanada, Chile, China, Zypern, Mexiko, die Mongolei, die Niederlande, Peru, Taiwan, die Türkei, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Außerdem hat die Firma Vertretungen in Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Indien, Japan, Südafrika und Südkorea. Das Unternehmen unterhält ein starkes globales Netzwerk mit Beziehungen und Kontakten im Bereich der Förderung und Schmelze von Basismetallen.verkauft werden, mit dem das Unternehmen am 30. April 2021 den Abschluss eines Kaufvertrags (der Kaufvertrag) für Gold- und Silberkonzentrat bekannt gab.Die Mühle von Nicola in Merritt ist die einzige Anlage in der Provinz British Columbia, die gold- und silberhaltiges Zufuhrmaterial von Dritten aus der gesamten Provinz annehmen darf.Peter Espig, CEO von Nicola, sagte: Wir freuen uns sehr, dass wir uns eine weitere solide Quelle für goldhaltiges Zufuhrmaterial sichern konnten. Das Team von Osisko hat uns sehr beeindruckt und wir sehen dem Aufbau einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung entgegen. Außerdem möchten wir dem Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation dafür danken, dass es die Verbindung zwischen uns und Osisko hergestellt hat.Kevin Wells, P.Geo, ein geologischer Berater des Unternehmens, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen.Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von 10.084 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größter Kupfermine, die von Teck Resources Ltd. betrieben wird, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, das aus 29 Mineralkonzessionen mit 2.178 Hektar Grundfläche und einer 335 Hektar umfassenden Bergbaupacht besteht.Für das Board of DirectorsPeter EspigPeter EspigCEO & DirectorZusätzliche Informationen erhalten Sie über:Kontaktperson: Peter EspigTel: (778) 385-1213E-Mail: info@nicolamining.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!