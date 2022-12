FTX-Fiasko zeigt Ponzi-Charakter des modernen Bankwesens & des Londoner Goldmarktes

Der jüngste Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX und des zugehörigen Krypto-Handelsunternehmens Alemada Research hat die Finanzwelt in Schockstarre versetzt, indem er das Vermögen der FTX- und Alameda-Kunden vernichtete und die Investitionen in den Krypto-Bereich im Allgemeinen in Mitleidenschaft zog.Durch die Enthüllung eines Sumpfes von unternehmerischem Fehlverhalten und Betrug wurden auch die Konzepte des Ponzi-Schemas und des Reservebankwesens-Schemas in den Vordergrund des öffentlichen Bewusstseins gerückt, während gleichzeitig Parallelen zu anderen Teilen des Finanzsystems gezogen wurden, nicht zuletzt Vergleiche mit dem modernen Bankensystem und dem Papiergoldmarkt.Da die Nachrichten über das FTX-Debakel scheinbar unaufhörlich fließen (und mit jedem Tag bizarrer werden), gibt es im Internet eine Fülle von Berichten darüber, was den Untergang von FTX ausgelöst hat. Ich werde hier nicht alles wiederholen, sondern nur einige Punkte über die Art der FTX-Alameda-Beteiligungen und -Transaktionen, ihren betrügerischen und Ponzi-Charakter und ihren völligen Mangel an Transparenz anführen.FTX ist/war eine zentralisierte Kryptowährungsbörse, die 2019 gegründet wurde und am 11. November 2022 in Konkurs ging. FTX wurde von Sam Bankman-Fried (SBF) und Gary Wang gegründet und war während seines kometenhaften Aufstiegs zu einem bestimmten Zeitpunkt die drittgrößte Kryptowährungsbörse der Welt. SBF war CEO von FTX. Der native Token der FTX-Börse war/ist FTT (so wie beispielsweise BNB der native Token von Binance und KCS der native Token von Kucoin ist).Alameda Research, das ebenfalls von Sam Bankman-Fried (im Jahr 2017) mitbegründet wurde, ist/war ein Krypto-Quant-Trading-Unternehmen sowie ein Investor im Krypto-Sektor. Alameda Research meldete am 11. November 2022 ebenfalls Konkurs an. Caroline Ellison war zum Zeitpunkt des Konkursantrags CEO von Alameda.Am 2. November 2022 wurde in einem Artikel der Website Coindesk hervorgehoben, dass ein großer Teil der Vermögenswerte in der Bilanz von Alameda in Form von FTT-Token bestand, einem Token, den FTX aus dem Nichts erschafft, und die Schlussfolgerung, die sich aus dieser Bilanzzusammensetzung ergab, war, dass Alameda aufgrund von Verlusten, die es bei Krypto-Investitionen von Anfang 2022 erlitten hatte (möglicherweise durch die Verluste von 3AC und Luna im Frühjahr), insolvent war, Verluste, die sie bis dahin verheimlicht hatte, und dass deshalb die FTX-Börse Alameda mit Darlehen gestützt hatte, die mit dem Token (FTT) besichert waren, den FTX selbst geschaffen hatte (was an sich schon ein Betrug ist, da man als Kreditgeber keine Sicherheiten für etwas akzeptieren kann, das man selbst geschaffen hat).Nach dem Coindesk-Artikel verkaufte Binance, eine konkurrierende Kryptobörse, die FTT-Anteile im Wert von 500 Millionen USD hielt, ihren FTT-Anteil schnell, was den FTT-Kurs abstürzen ließ und bei den FTX-Kunden im Laufe der nächsten Woche Panik auslöste, da sie ihre Gelder und Coins von FTX abzogen, was eine Art "Bank-Run" auf FTX darstellte, obwohl FTX keine Bank ist. Am Sonntag, den 6. November, sollen FTX-Kunden (laut SBF) 5 Milliarden Dollar von der FTX-Plattform abgezogen haben.Während dieser Zeit versuchte FTX, Geld von externen Investoren zu beschaffen, scheiterte jedoch, einschließlich eines verzögerten Angebots, die FTX-Börse von Binance zu kaufen. Angesichts des Mangels an Optionen bei der Mittelbeschaffung meldeten etwa 130 Unternehmen des "FTX"- und "Alameda"-Imperiums (in den vier Silos FTX.com, Alameda, FTX US und einem Ventures-Silo) am 11. November gleichzeitig Konkurs an. Für alle Numerologen ist das also Kapitel 11 am 11.11. Zu diesem Zeitpunkt trat SBF als CEO von FTX zurück. Der Konkurs wurde bei einem Gericht in Delaware angemeldet.Der neue CEO von FTX, der zum Zeitpunkt der Konkursanmeldung ernannt wurde, ist der Insolvenzspezialist und Rechtsanwalt John J. Ray. In der FTX-Insolvenzanmeldung meinte Ray: "In meiner beruflichen Laufbahn habe ich noch nie ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen erlebt wie in diesem Fall. Angefangen von der kompromittierten Systemintegrität und der mangelhaften behördlichen Aufsicht im Ausland bis hin zur Konzentration der Kontrolle in den Händen einer sehr kleinen Gruppe unerfahrener, unbedarfter und potenziell kompromittierter Personen - diese Situation ist beispiellos."Ray erklärte auch, dass die Ziele der Insolvenzanmeldungen nach Kapitel 11 unter anderem darin bestanden, a) Kontrollen in Bereichen wie Buchhaltung, Rechnungsprüfung, Bargeldmanagement und Risikomanagement einzuführen, die "vor meiner Ernennung nicht oder nicht in angemessenem Umfang existierten", b) Transparenz durch gezielte Ermittlungen in Bezug auf FTX-Alameda zu schaffen, c) für "Vermögensschutz und -wiederbeschaffung" zu sorgen, und zwar im Hinblick auf "den Standort und die Sicherheit von Vermögenswerten der Masse, von denen ein erheblicher Teil fehlen oder gestohlen sein könnte".Rays Team hat irgendwie die Bilanzen der 4 Unternehmensgruppen, die Konkurs angemeldet haben, zusammengetragen oder bekommen, aber er hat buchstäblich keiner der Zahlen geglaubt, da Ray in den Unterlagen mehrfach erklärt: da die Bilanzen "produziert [wurden], während die Schuldner von Herrn Bankman-Fried kontrolliert wurden, habe ich kein Vertrauen in [sie], und die darin enthaltenen Informationen sind zum angegebenen Datum möglicherweise nicht korrekt."Am 12. November fiel der Financial Times eine andere Art von Bilanz in die Hände, diesmal ein laienhafter Excel-Ausdruck einer FTX-Bilanz vom 10. November, den Sam Bankman-Fried zusammengeschustert und während des letzten Fundraising-Versuchs in Umlauf gebracht hatte.In diesem 1-seitigen XLS-Arbeitsblatt, das von SBF selbst erstellt wurde, wird behauptet, dass die FTX-Börse Kundenverbindlichkeiten in Höhe von 8,86 Milliarden US-Dollar hatte, gleichzeitig aber nur über liquide Mittel in Höhe von 900 Millionen US-Dollar verfügte (und mehr als die Hälfte dieser 900 Millionen US-Dollar waren Aktien der Maklerfirma Robinhood (d. h. Aktien mit dem Ticker HOOD)). Das bedeutete also ein Defizit von 8 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten im Vergleich zu den liquiden Mitteln.Das XLS-Arbeitsblatt listet auch "weniger liquide" und "illiquide" Vermögenswerte auf, wobei es sich bei den "weniger liquiden" Vermögenswerten mehrheitlich um von FTX geschaffene Token handelt, wie z. B. die Token FTT, Serum (SRM) und ein weiteres Token MAPS - die alle aus dem Nichts geschaffen wurden. Die Verbindlichkeiten von FTX in Höhe von 8,86 Milliarden USD enthielten etwa 1,4 Milliarden Bitcoin (BTC), doch laut der Tabelle besaß FTX in Wirklichkeit überhaupt keine BTC. FTX gab also vor, Bitcoin für seine Kunden gekauft zu haben, obwohl FTX überhaupt keine BTC besaß. In diesem Fall gab es nicht nur keine 1:1-Deckung von Münzen für Forderungen, sondern anscheinend auch keine Deckung.