Gold - Showdown an der zentralen Hürde

In den vergangenen Tagen hatte der Goldpreis nach einem Rallyhoch bei 1.786 USD eine Konsolidierung begonnen, die ihn bis an den Support bei 1.735 USD zurückführte. Dort starteten die Bullen den ersten Konter und waren direkt erfolgreich: In der vergangenen Woche löste sich der Goldpreis nicht nur von der Unterstützung, sondern überwand bereits am Donnerstag das Hoch bei 1.786 USD. Im heutigen frühen Handel überwindet er bereits die zentrale Barriere bei 1.807 USD.Jetzt sollten die Bullen ihre große Chance auch nutzen und die 1.806-USD-Marke hinter sich lassen. Das nächste Zielgebiet auf der Oberseite wären das Kursziel bei 1.835 und der Widerstand bei 1.848 USD. Hier könnte eine größere Korrektur starten, ehe ein erneuter Kaufimpuls sogar schon bis 1.875 und 1.900 USD führen kann.Wird die Rally jetzt dagegen nicht direkt fortgesetzt, könnte nach einer Korrektur bis 1.780 und darunter ggf. 1765 USD der nächste Anstieg folgen. Unterhalb von 1.765 USD wäre dagegen der Aufwärtsimpuls der letzten fünf Tage gekontert und die Aufwärtstrendlinie gebrochen. Die Folge wäre ein Abverkauf bis 1.735 und 1.720 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG