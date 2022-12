CME Group hebt Gold-Margins an

Die CME Group kündigte am Freitag eine Anhebung der Margin-Anforderungen auf Goldkontrakte an. Die "Maintenance Margin" der COMEX 100 Gold Futures (GC) liegt aktuell (seit September) bei 5.700 USD und wird nun auf 6.300 USD angehoben. Die "Initial Margin" wird von 6.270 USD auf 6.930 USD erhöht.Die Änderung treten nach Handelsschluss am heutigen Montag in Kraft.Nähere Informationen finden Sie in der gestrigen Meldung der CME Group © Redaktion GoldSeiten.de